Wie lautet der Spitzname dieses Brunnens?

+ © Herbert Draheim Wie lautet der Spitzname des Brunnens, der in dieser Form nicht mehr existiert. Wie heißt er und warum sprudelt er nicht mehr? © Herbert Draheim

Betriebs- und Grundablass sind nur sehr selten zu sehen. In dieser Woche wird der Spitzname eines Brunnens gesucht.

Von Karsten Mittelstädt

Fast auf den Tag genau vor 27 Jahren, am 11. November 1991, konnte der frühere RGA-Fotograf das historische Foto schießen, das wir in der vergangenen Woche aus dem Archiv geholt haben. Es zeigt nur einen kleinen Ausschnitt, und das technische Bauwerk ist nur ganz selten zu sehen – dennoch erkannten RGA-Leser, worum es sich handelt. Auf dem Foto ist einer der drei Ablasseinrichtungen zu sehen, mit denen die Pegelhöhe der Bevertalsperre gesteuert werden kann. Neben dem Grundablass an der tiefsten Stelle gibt es noch zwei Betriebsablässe. Das Foto zeigt einen Betriebsablass, etwa 18 Meter unterhalb der Dammkrone. „Das ist ganz klar einer der Ablässe der Bever“, sagte Klaus Pütz, als er das Foto sah. Und auch Ulrike Gruhn ist sich sicher. „Das ist der Betriebsablass.“ Auch Michael Felder hat den Grundablass noch genau vor Augen: „Das Foto zeigt den Abfluss der Bevertalsperre. Das kann ich genau sagen, weil und mein Kollege Herman Voss vor über 30 Jahren mit der Baufirma Dietrich aus Wipperfürth damals an dem Abfluss gearbeitet haben, als die Bever trocken war“, teilte Felder mit.

+ Einer der Ablässe, durch die der Wasserstand der Bever reguliert werden kann. © Herbert Draheim

Dass der Wasserstand der Bever so niedrig ist, kommt sehr selten vor. Meist nur, wenn Reparaturarbeiten durchgeführt werden müssen. Seit Inbetriebnahme der Wuppertalsperre 1987, die ebenso wie die Bever für die Regulierung des Wasserstandes der Wupper im Jahr gebaut wurde, schwanken die Wasserstände der Bever nicht mehr so stark. Vor dem Bau der Wuppertalsperre kam es nicht selten vor, dass die Seitenarme der Bever in den Sommermonaten trockenfielen – sehr zum Ärger der Wassersportler an der Talsperre.

Der Bever-Block schützt Anlieger der Wupper vor Hochwasser

Der Wupperverband betreibt eine ganze Kette von Talsperren, damit die Wupper selbst in trockenen Sommern wie in diesem Jahr immer genug Wasser führt. Der Wupperverband nennt das Hochwasserschutzsystem „Bever-Block“. Durch den Bau der Bever-Talsperre wurde ein Einzugsgebiet von 25,7 km² erschlossen. Um die in benachbarten Einzugsgebieten vorhandenen Wassermengen nutzen und einbeziehen zu können, wurden die Gebiete von Neye (11,6 km²), Schevelinger Bach (1,6 km²) und Hönnige (7,5 km²) angeschlossen. So entstand der „Bever-Block“ mit einem Einzugsgebiet von insgesamt 46,4 km².

Der Hönnigebach wird im Mühlenteich Wasserfuhr gestaut. Der Teil des Wassers, der zur Bever-Talsperre geleitet werden soll, gelangt vom Mühlenteich über einen Stollen in die Schevelinger Talsperre, die mit der Neyetalsperre verbunden ist. Durch einen weiteren Stollen sind Neye- und Bever-Talsperre verbunden.

Im historischen Foto dieser Woche geht es um den Spitznamen eines Brunnens. Wie lautet er?