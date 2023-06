Wärmepumpen: Lange Lieferzeiten, trotzige Kunden

Umfrage unter den Heizungsfachleuten in der Schloss-Stadt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Zum Heizungsgesetz, den das Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im März vorstellte, hat die Ampel-Koalition in Berlin einen Kompromiss gefunden. Unsere Redaktion hat sich bei den Hückeswagener Sanitär- und Heizungsbetrieben umgehört, wie die Lage ist.

Kurtz & Paffrath: Sein Betrieb ist „bis Jahresende weitgehend ausgelastet“, berichtet Geschäftsführer Dominik Koll. Für eine Wärmepumpe sei derzeit ein halbes bis dreiviertel Jahr Wartezeit einzuplanen. „Die Hersteller versprechen uns da zwar Verbesserungen, aber trotzdem muss man diese Zeit einplanen“, sagt Koll. Dabei seien in erster Linie die langen Lieferzeiten für die Wartezeit verantwortlich. „Wir könnten mehr Wärmepumpen einbauen – wenn wir sie denn hätten.“ Koll bemerkt zudem einen Anstieg bei der Nachfrage nach Öl- und Gasthermen. „Keiner weiß, wie es nächstes Jahr aussehen wird. Ich bin der Ansicht, dass das Thema von offizieller Seite aus unglücklich kommuniziert wurde und wird“, sagt Koll. Er könne die Auftragslage etwa dritteln auf Wärmepumpe, Holzheizung (Pellet oder Hackschnitzel) sowie Öl- und Gasthermen.

Thermo-Technik Noatzke: Etwas anders sieht es bei Ralf Noatzke aus. „Ich kann in zwei bis drei Wochen das Material für eine Wärmepumpe bekommen, komme aber dennoch auf ein rundes halbes Jahr bis sie eingebaut ist“, sagt er. Im vergangenen Jahr habe er eine Steigerung bei der Wärmepumpen-Nachfrage um 150 Prozent festgestellt. „Dieses Jahr geht das ähnlich weiter.“ Allerdings würden inzwischen auch vermehrt Öl- und Gasthermen nachgefragt. „Der höhere Preis einer Wärmepumpe ist abschreckend, und ich merke viel Trotz“, sagt Noatzke. „Die Leute fühlen sich nicht mitgenommen und lehnen entsprechend Wärmepumpen ungeachtet der Vorteile rundweg ab.“ Er bemerke das oft im Kundengespräch: „Sobald das Thema Wärmepumpe angesprochen wird, laufen die Leute rot an und blocken. Man ist dann nicht mehr für gute Argumente empfänglich, das macht die Gespräche nicht gerade angenehmer“, bedauert er.

Günther Plötz: Für Sabine Plötz, Geschäftsführerin der Günther Plötz GmbH, ist die Nachfrage „kaum händelbar. Wir sind etwa ein Jahr im Vorlauf, die Nachfrage ist groß – es fehlen aber die Anlagen und das Zubehör.“ Wenn die Nachfrage so hoch bleibe, könne sie gut und gerne noch zwei weitere Mitarbeiter einstellen, um ihr gerecht zu werden. „Allerdings haben wir hier das nächste Problem – denn woher sollen wir die nehmen?“, fragt Sabine Plötz.

Uwe Schnabel: Die Situation habe sich seiner Erfahrung nach bereits seit einem oder eineinhalb Jahren abzuzeichnen begonnen, betont Uwe Schnabel. „Ein knappes Jahr müssen wir aktuell für Wärmepumpen einplanen, wobei die hauptsächlich für Neubauten nachgefragt werden. In Neubauten werden ohnehin fast nur noch Wärmepumpen eingebaut“, betont er. Auch die Nachfrage nach Gasthermen wachse. „Aber auch hier müssen wir, beziehungsweise die Kunden warten – das wird uns direkt bei der Anfrage mitgeteilt. Eine solche Nachfrage und solch einen Stau beim Abarbeiten der Anfragen habe ich noch nie erlebt.“

Marc Hollfelder: Das kann auch Marc Hollfelder bestätigten: „Eine solch geballte Form der Nachfrage ist mir in den vergangenen 20 Jahren, die sich selbstständig bin, noch nicht untergekommen.“ Bedingt durch die langen Lieferzeiten, könne er seinen Kunden auch keine besseren Nachrichten geben, als eine Wartezeit von etwa einem Dreivierteljahr. „Ein wenig Entspannung ist zwar schon in Sicht, aber trotzdem schieben wir aktuell rund 20 Heizungsanlagen vor uns her. Angefangen hat das mit den langen Lieferzeiten etwa mit der Corona-Pandemie“, berichtet Hollfelder. Wer ganz dringend eine neue Heizung brauche, könne auf Öl und Gas ausweichen, das gehe immerhin etwas schneller. „Aber wir sind dann beim Einbau auch schon etwa im Oktober.“

Jörg Blumberg: Das Problem der Lieferzeiten sieht auch Jörg Blumberg. Der Hückeswagener baut schon seit etwa 2005 Wärmepumpen ein, kennt sich demnach mit der Materie sehr gut aus. „Aktuell müssen wir mit etwa einem Jahr rechnen – eine Kombination aus langen Lieferzeiten und mangelnden Kapazitäten.“ Das Thema Heizungsanfragen habe sich in seinem Betrieb ohnehin zum Hauptbetätigungsfeld gewandelt – gerade im Vergleich zu den Badsanierungen. „Wir haben etwa 90 Prozent Anfragen für neue Heizungen, das hat im vergangenen halben Jahr noch zugenommen“, betont Blumberg.