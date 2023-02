Land hilft Vereinen bei Energiekosten

In Hückeswagen etwa haben der ATV, der TBH und der TVW eigene Hallen. Das Land unterstützt nun die Sportvereine. Marc Zimmermann, Grünen-Landtagsabgeordneter aus Oberberg, ruft Vereine und sonstige gemeinnützige Sportorganisationen dazu auf, sich um die Förderung zu bewerben: „Unsere Sportvereine leisten einen bedeutenden Beitrag zu unserem sozialen Miteinander. Die gestiegenen Energiekosten belasten viele Engagierte und ihre Vereine.“ Die Landesregierung stelle den Sportvereinen daher 55,2 Millionen Euro zur Verfügung, um die gestiegenen Energiekosten abzufedern. „Wir leisten so eine wichtige Unterstützung in der aktuellen Krisensituation“, betont Zimmermann.