Lagerfeuer-Romantik beim Rudelsingen

Mitsingkonzert im Kultur-Haus Zach mit Andre Schmidt aus Köln.

-heka- Die Karnevalszeit war gerade erst vorbei, da drangen aus dem Kultur-Haus Zach schon wieder kölsche Töne. Gitarrist und Sänger Andre Schmidt aus Köln hatte zum achten Mal zum Mitsingkonzert eingeladen.

Drei Jahre konnte das gemeinsame „Rudelsingen“ wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. „Es ist wie ein Neustart“, sagte der Sänger mit Vorfreude auf seinen Einsatz. Zum Mitsingen brauchte er das Publikum gar nicht groß animieren, das funktionierte vom ersten Ton an. Immerhin waren die Konzertbesucher ja gerade deswegen gekommen – und die Liedtexte wurden zudem auf der Leinwand eingeblendet.

Wie schon in den vergangenen Jahren begann der Kölner das „Schmidtsingen“ mit dem Stück „Heute hier, morgen dort“ von Hannes Wader. Das hat mittlerweile schon Tradition. Es folgten die großen Klassiker der Rock-Pop-Geschichte, die wohl so gut wie jeder kennt: Lieder von Abba, The Beatles, Münchner Freiheit, Die Ärzte, Simon & Garfunkel, Bläck Fööss oder auch der witzige Film-Hit „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Dschungelbuch.

Sobald die Mitsänger sicher waren, wechselte Schmidt in die zweite Stimme. Im Eifer des Gefechts kam es auch mal vor, dass die Strophen von „The Boxer“ durcheinandergewürfelt gesungen wurden. „Das ist nicht schlimm, aber auf keinen Fall darf man eine Strophe aussetzen“, witzelte der Sänger.

Der Anspruch steigerte sich im Laufe des vergnüglichen Abends bis zum „Rocket Man“ von Elton John mit seinen anspruchsvollen Strophen. „Das ist eine ambitionierte Nummer, aber ich weiß doch, was ich Hückeswagen zutrauen kann“, sagte Schmidt, der in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen mit seinem Konzept in der Schloss-Stadt gemacht hat.

Schade, dass nur ein Dutzend singbereite Zuschauer zum Schmidtsingen gekommen war. Doch auch das wusste Schmidt gekonnt zu nutzen und machte aus dem dritten Set eine Wunschrunde im Stuhlkreis, wobei fast schon ein wenig Lagerfeuer-Romantik aufkam.