Lärm: Bürger stellen Forderungen

Von Karsten Mittelstädt

Die Anwohner der Bever, die sich in der Bürgerinitiative gegen Motorradlärm zusammengeschlossen haben, fordern jetzt konkrete Maßnahmen gegen den Lärm. In einem offenen Brief, den sie Landrat Jochen Hagt und Bürgermeister Dietmar Persian geschickt haben, fordern sie die Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und Lärmmessungen mit entsprechenden Kontrollen. Außerdem sollen die Motorräder kontrolliert werden, ob sie der Straßenverkehrsordnung entsprechen. „Welches Tempolimit notwendig ist, das wollen wir den Fachleuten überlassen“, sagt Jürgen Schulten, der mit Kai Kruschinski und Jürgen Hager die Initiative ergriffen hat. „Theoretisch dürften, vom Bikertreff aus gesehen, Fahrzeuge 100 Kilometer pro Stunde fahren. Dort fehlt nämlich das Schild, das aus der Gegenrichtung 50 km/h zeigt“, sagt Schulten. Seiner Meinung nach wäre sogar das noch zu viel. „Tempo 30 würde auf dem schmalen Damm ausreichen.“

Die Geschwindigkeitsbegrenzung und -überwachung ist aber nur ein Ziel der Bürgerinitiative. Das Hauptaugenmerk richtet sie nach wie vor auf die Imbissbuden auf dem Seitenstreifen neben dem Damm, die nach Meinung der Initiative Massen von Motorradfahrern anlocken. „Wir wollen ja nicht alle Motorradfahrer hier weghaben.“

Bürgerinitiative will selbst die Biker zählen

Die Bürgerinitiative fordert, dass die Sondernutzungsgenehmigungen, die den Imbissbudenbetreibern bereits Ende vergangenen Jahres entzogen wurden, nicht wieder erteilt werden. Außerdem wollen sie, dass das derzeit geltende Baurecht beibehalten wird. Das erlaubt keine Verkaufsstände im Außenbereich.

Schulten: „Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Motorradfahrer um 40 Prozent zurückgehen wird, wenn die Imbissbuden nicht mehr da sind. Das dauert natürlich ein, zwei Jahre.“ Neben den angekündigten Verkehrszählungen will die Initiative selbst zählen.