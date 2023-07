Sanierung der L86 dauert noch bis August

Die Zufahrt zur L 68 Richtung Straßweg / Bockhacken ist in Scheideweg auf der L 101 gesperrt. Nur Anlieger dürfen vorerst durch.

Arbeiten sind in zwei Bauabschnitte unterteilt. Die drei Kilometer lange Strecke wird über die gesamten Sommerferien saniert.

Hückeswagen. -- Mit dem ersten Ferientag hat die Sanierung der Landstraße 68 zwischen Scheideweg und Bockhacken begonnen, seitdem ist sie im Teilstück zwischen Scheideweg und Straßweg für den Durchgangsverkehr gesperrt. Lediglich Anwohner und Anlieger dürfen sie befahren. Der Landesbetrieb Straßen NRW lässt nun in den Sommerferien die L 68 sanieren, wobei auf einer Gesamtlänge von etwa drei Kilometern eine Asphaltschicht von zehn Zentimetern abgefräst und neu eingebaut wird. „Gleichzeitig werden in dem Bereich mehrere Bushaltestellen modernisiert“, teilt Reiner Herzog, Sprecher des Landesbetriebs, mit. Im Frühjahr 2020 war bereits das deutlich längere Teilstück der L 68 zwischen Bockhacken (Hückeswagen) und Neuenhaus (Wermelskirchen) saniert worden.

Die aktuellen Sanierung ist in zwei Bauabschnitte unterteilt. Damit, betont Herzog, sollen die Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich gehalten werden. Zurzeit wird zwischen Scheideweg und Straßweg gearbeitet, etwa in der zweiten Hälfte der Sommerferien werden die Arbeiten dann zwischen Straßweg und Bockhacken zu Ende geführt.

Großräumige Umleitungist ausgeschildert

„Anwohner können ihre Grundstücke in Absprache mit der Baufirma erreichen“, versichert der Sprecher. Lediglich an dem Tag, wenn asphaltiert wird und während der Fräsarbeiten könne die Straße für einige Stunden nicht befahren werden. Für Feuerwehr und Rettungsdienste sei die Durchfahrt jedoch gewährleistet. „Die Baufirma informiert betroffene Anwohner per Handzettel gesondert“, verspricht Herzog. Eine großräumige Umleitungsstrecke ist über die Landstraßen 101 und 409 ausgeschildert. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 6. August dauern. büba