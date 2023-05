Kunstausstellung macht zuversichtlich

Der Garten der Familie Drees in Reinshagensbever wurde zum Kunstraum.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Das leicht abschüssige Grundstück der Familie Drees in Reinshagensbever läuft Spitz zusammen. Am untersten Punkt hatte Carmen Drees eine Fotowand platziert, auf der Fotos von der Zeit während ihrer Krebserkrankung zu sehen waren, die die schonungslose Wahrheit zeigten: kraftlos, müde und blass, mit Sauerstoffschlauch und Rollator war die Hückeswagenerin abgebildet. Der Standort dieser Bilderwand war nicht zufällig gewählt. „Es war das Unterste von dem, was ich erlebt habe“, sagte die Kunsttherapeutin.

Für Samstag- und Sonntagnachmittag hatte sie zu einer Kunstausstellung in ihren Garten eingeladen. Schon am ersten Ausstellungstag waren etwa 30 Besucher gekommen, um in die Gefühlswelt der Krebspatientin einzutauchen.

„Stell dich auf die Hoffnung“, lautete der Titel der Ausstellung. Das war auf dem Kunst-Rundgang durch den Garten auch tatsächlich möglich – zum Beispiel unter dem Eiertanz-Baum. Zwei Steinplatten dienten als Fundament für die Füße. Beim Blick hinauf in die Baumkrone tanzten mit Wörtern beschriebene Straußeneier über den Köpfen der Besucher. „Harmonie“, „Liebe“, „Kraft“ und „Hoffnung“ stand auf den Eierschalen geschrieben, aber auch „Wut“, „Zweifel“, „Trauer“ und „Ohnmacht“. Als „Eiertanz der Gefühle“ bezeichnete Carmen Drees die Installation, von der sich die Besucher beeindrucken ließen. „Eine Frau fing sogar an zu weinen“, berichtete die Gastgeberin.

An mehreren Stationen waren gesamt 19 Kunstwerke zu sehen, die die Hückeswagenerin während oder nach ihrer Krebserkrankung erstellt hatte. Die Ärzte hatten der 45-Jährigen, deren Niere von einem aggressiven Krebs befallen war, keine Hoffnung gemacht. Doch mit Hilfe einer Immuntherapie, ihres Glaubens an Gott und jeder Menge positiver Gedanken kämpfte sie sich zurück ins Leben. Die Heilung, die sie erfahren durfte, macht Carmen Drees sehr dankbar. Daher ist es ihr ein großes Bedürfnis, anderen Menschen Mut und Zuversicht zu schenken. Besucherin Marion Pianka-Bartko nahm dieses Geschenk gerne an. „Ich haben Carmen über eine Freundin kennengelernt und fand ihre unfassbare Geschichte sehr berührend und faszinierend“, sagte die Wipperfürtherin. Gerade jetzt, wo sie selbst erfahren habe, dass sie Krebs hat, habe der positive Ausgang des langen Leidensweges von Carmen Drees sie bestärkt. „Ich bin ein positiver Mensch. Für mich gibt es nur den Weg der Hoffnung und Heilung.“

Die Kunstwerke im Garten waren so vielfältig, wie die Talente der Ausstellerin. Carmen Drees ist nicht nur gelernte Erzieherin und Märchenerzählerin, sondern auch Kunsttherapeutin, Ernährungsberaterin und Entspannungspädagogin. Viele ihrer Bilder sind in der Technik „Bible Art Journaling“ entstanden, wobei Textstellen aus der Bibel in Bildern und Collagen eingebunden werden. Erst kurz vor der Ausstellung entstand der große „Becher der Gnade“ aus Gips.

Zum Schluss konnten die Besucher noch Zettel beschriften und an der „Dankeswand“ aufhängen. „Was hat mir in Notzeiten geholfen?“ lautete die Frage. „Ich habe durchweg positive Rückmeldungen erhalten. Viele konnten sich selbst mit ihren Gefühlen in meinen Bildern wiederfinden“, sagte Carmen Drees.

Es waren nicht nur Freunde und Verwandte zur Gartenausstellung gekommen. „Es gab auch Besucher, die mich aus meiner Zeit als Märchenerzählerin kennen“, sagte die Künstlerin. Am Sonntag kam auch eine Selbsthilfegruppe. „Zu meiner großen Freude habe ich Kontakt zur Selbsthilfegruppe ‚Gemeinsam gegen Krebs Bergisch Land‘ knüpfen können“, berichtete Carmen Drees von einer möglichen kunsttherapeutischen Zusammenarbeit. July Reinartz war für die Kunstausstellung aus Wuppertal angereist. Sie kennt die Hückeswagenerin, schon sehr lange. „Ich habe sie zuletzt 2019 gesehen, wusste aber nicht, wie krank sie war“, sagte die Besucherin und fügte hinzu: „Um so schöner ist es zu sehen, dass es ihr wieder gut geht.“

Persönliches

Carmen Drees ist verheiratet und Mutter einer 15-jährigen Tochter. Die gelernte Erzieherin und Kunsttherapeutin absolvierte eine Ausbildung zur Märchen- und Geschichtenerzählerin und machte sich damit selbstständig, bis sie von Corona und der Krebsdiagnose ausgebremst wurde.