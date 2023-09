Kulturelles und Kulinarisches im Kultur-Haus

Zum Altstadtfest wird den Besuchern des Kultur-Hauses Zach Leckeres, Live-Musik und Fotomalerei präsentiert.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Mittendrin und mit dabei – wer am kommenden Wochenende auf dem Altstadtfest unterwegs ist, kommt in der Regel unweigerlich am Kultur-Haus an der oberen Islandstraße vorbei. Für Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, hat das Team ein umfangreiches Programm mit Kulinarischem und vielseitiger Kultur zusammengestellt. Zudem ist die Fotoausstellung „arcobi – Wir leben Kunst!“ im Altstadtfest-Café zu sehen.



Kulinarisches: Bei frischen Waffeln, Kuchen, Kaffee, Tee oder kühlen Getränken kann im Café das kulturelle Programm genossen werden, verspricht Detlef Bauer, Vorsitzender des Trägervereins. „Beim Bierausschank setzen wir wieder auf ein typisches Landbier.“ Ein weiteres kulinarisches Angebot ist auf dem Parkplatz zu finden, denn dort finden die Besucher portugiesische Spezialitäten. Am Stand von „Eat Portuguese“, der auch auf dem Bergischen Feierabendmarkt zu finden war, gibt es unter anderem Bifanas (Brötchen mit dünn geschnittenem Krustenbraten und weiteren Zutaten), typisch portugiesische Teigtaschen sowie Natas (Teigteilchen mit Puddingfüllung), portugiesische Sangria und weitere landestypische Getränke.



Samstag, 9. September: Die Hückeswagener Musiker Daniel Marsch, Stefanie Hölzle und Sabine Schmelzer-Beversdorff bilden das Ensemble „Odessa-Projekt“, das ab 13 Uhr, Klezmer, Roma-Musik und Balkanklänge präsentiert. Um 14 und 15 Uhr geht es dann mit Folk aus Irland und Schottland weiter, wenn die Hückeswagener Gruppe „No. 4 Mill Street“ mit schwungvollen Jigs, flotten Reels und fröhlichen Polkas die Bühne betritt. Akustische Rock-Sounds folgen um 16 und 17 Uhr mit zwei Musikern der Alternative-Rock-Band „Big Stroke“: Daniel Zielke (Gitarre, Gesang) und Jan Becker (Gitarre) sorgen für rockige und kräftige Power-Riffs, treibenden Beats, aber auch ruhige Melodien.

Sonntag, 10. September: Musiker aus der Etaples sind ab 12.30 Uhr auf der Bühne zu erleben und lassen mit Songs und Folklore aus Frankreich den Flair der französischen Partnerstadt im Café aufleben. Um 14 und 15 Uhr gibt’s erneut irische Folkklänge – die Gruppe „Seamróg“ um die Hückeswagener Musikerin Patricia Jantke spielt feine Arrangements mit Einflüssen aus Pop, Jazz oder Balkan-Folk. Die Chorgemeinschaft „Modern Generation“ ist ab 16 Uhr auf der Bühne mit einem großen Repertoire etwa aus Pop, Evergreens, Schlager, Musicals und den aktuellen Charts zu hören. Den Abschluss bildet ab 17 Uhr das Konzert für Akkordeon und Saxofon mit den Hückeswagener Musikerinnen Antonia Pohl und Sabine Schmelzer-Beversdorff.

Ausstellung: An beiden Tagen ist auch die Ausstellung mit Fotomalerei des Hückeswagener Künstlerehepaares Andrea Th. und Frank Ifang zu sehen. Beide sind am Wochenende immer mal wieder am Ort, um Fragen zu beantworten und ins Gespräch zu kommen.

Öffnungszeiten & Co.: Geöffnet ist das Kultur-Haus Zach an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt zum Café mit dem bunten Kulturprogramm ist kostenfrei. Während der Auftritte wird aber ein Hut für eine Spende herumgereicht.

Programm

