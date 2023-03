Kultur-Haus Zach erstrahlt in Blumenpracht

Neben Kaffee, Kuchen und Waffeln gab es ein buntes Blütenmeer zu bestaunen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Dass sich das Wetter beim Frühlingsfest am Sonntag nicht von seiner frühlingshaften Seite zeigte – geschenkt. Wenn man sich nicht zum Bummel in die teilnehmenden Geschäfte zurückziehen wollte, blieb einem noch das Kultur-Haus Zach mit seinem traditionellen Blumenmarkt. „Wir bieten das jedes Jahr mit an, mit jeder Menge Orchideen von Cornelia Neuhaus und den bunten Frühlingsblumen von Dirk Blasberg“, sagte Stefan Noppenberger. Und der Anblick der Primeln, Osterglocken, Hornveilchen und anderen Frühlingsblumen tat dem Auge gut.

Auch der Stand mit den hochgewachsenen Orchideen, der die ganze Wand einnahm, war ein wohltuender Hingucker. Ein weiteres Plus an diesem kühlen Vor-Frühlingstag war, dass das Kultur-Haus-Team wieder leckere Waffeln, selbstgebackenen Kuchen und Kaffee servierte, was schon sehr zu jeder Nicht-Kultur-Veranstaltung im Kultur-Haus Zach gehört. Noppenberger, der auch als Verkäufer am Stand von Blasberg fungierte, Detlef Bauer und die anderen Helfer im Waffelcafé waren im Dauereinsatz und servierten Waffeln mit Eis, mit Sahne oder mit Puderzucker.

Blumen verkürzen die Wartezeit auf den Frühling ein bisschen

Was alle Besucher einte, war die Freude über die Blumen. Wie etwa bei Winfried und Erika Boldt, die direkt den Weg zu den Primeln und Osterglocken nahmen. „Ich habe mir hier jetzt einige Primeln ausgesucht, die kommen zu Hause auf den Balkon und nicht in den Garten. Dort können sie uns zumindest schon mal sichtbar ein bisschen den Frühling bringen“, sagte Erika Boldt. Auch Winfried Boldt sehnt den Frühling herbei. „Die Zeit kommt jetzt hoffentlich bald, die Blumen helfen einem ein bisschen dabei.“ Für ihn sei es Ehrensache zum Frühlingsfest in die Stadt zu kommen. „Das tut doch jetzt auch gut, endlich wieder ein bisschen an der frischen Luft unterwegs zu sein und spazieren zu gehen.“ Seine Frau ergänzte: „Es kommen ja auch schon die ersten Zugvögel zurück. Und wenn ich die sehe und höre, dann bekomme ich direkt gute Laune.“

Die Blumenfreunde kamen und gingen am Nachmittag und freuten sich über den gelungenen ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr.