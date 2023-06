Küchenbrand in Westhoferhöhe

Einsatz

Die Löschgruppen Holte und Straßweg sowie der Löschzug Stadt waren im Einsatz.

Von Joachim Rüttgen

Hückeswagen. Unruhig verlief der Mittwochabend für die Feuerwehr: Gegen 22.24 Uhr wurden die Löschgruppen Holte und Straßweg sowie der Löschzug Stadt nach Westhoferhöhe zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus alarmiert.

„Bereits auf der Anfahrt war klar, dass es sich auf Grund der Vielzahl von Notrufen um ein bestätigtes Brandereignis handelte“, berichtete Sprecher Morton Gerhardus. Zunächst habe auch die Leitstelle den Einsatzkräften gemeldet, dass noch zwei Personen in der betroffenen Wohnung vermutet wurden. Die ersten Kräfte vor Ort stellten eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Gebäude fest und bereiteten umgehend einen Löschangriff vor. „Glücklicherweise konnten sich alle Personen noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude retten.“ Ein Feuer war in der Küche ausgebrochen, das sich schnell auf umliegende Einrichtungsgegenstände ausgebreitet hatte, erklärte Gerhardus.

ie Wohnungsinhaber hätten vorbildlich gehandelt und die Tür zum Brandraum geschlossen, die Feuerwehr alarmiert und sofort alle Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert. So konnte die Feuerwehr mithilfe einer Angriffsventilation einen Löschangriff starten. „Hierzu war es erforderlich, von außen über die Drehleiter eine Abluftöffnung zu schaffen und vor dem Hauseingang einen Hochleistungslüfter vorzunehmen. Der Trupp unter Atemschutz konnte so schnell die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr einleiten und hatte das Feuer dann zügig unter Kontrolle“, berichtete der Feuerwehrsprecher. So sei auch eine Rauch- und Brandausbreitung auf die gesamte Wohnung erfolgreich verhindert worden. Die Wohnung sei dennoch erst einmal nicht bewohnbar.

Zum Abschluss wurden alle Wohneinheiten auf Schadstoffe kontrolliert – ohne Ergebnis. Damit war der Einsatz für die Feuerwehr nach drei Stunden beendet. Wegen der ersten Meldung über noch mögliche vermisste Personen, wurden drei Rettungswagen mitalarmiert. Diese betreuten über den gesamten Einsatz die betroffenen Hausbewohner.

Zur Brandursache äußerte sich Polizeipressesprecherin Kathrin Popanda: Mit großer Wahrscheinlichkeit habe ein Topf auf dem Herd das Feuer ausgelöst.

Montag und Dienstag war der Löschzug Stadt gleich dreimal im Einsatz: Los ging es am Montag um 11.20 Uhr, als Passanten an der Peterstraße Brandgeruch wahrnahmen sowie das akustische Signal eines Heimrauchmelders. Ein Trupp unter Atemschutz habe das Haus erkundet und schließlich einen Topf mit Essen auf einer eingeschalteten Herdplatte entdeckt. Der Herd wurde ausgeschaltet, der Topf ins Freie befördert.

Für den Löschzug Stadt ging es am späten Dienstagvormittag zur Montanusschule. Dort hatte ein Rauchmelder in einer Zwischendecke ausgelöst – „und es war Brandgeruch wahrnehmbar“, berichtete Gerhardus. Mit einer Wärmebildkamera wurde ausgiebig kontrolliert – ohne Ergebnis. Der verschmorte Geruch jedoch blieb, so wurde die Zwischendecke über die Revisionsklappen belüftet und parallel weiter mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Letztendlich wurde ein Fachunternehmen kontaktiert, das die elektrischen Anlagen prüfen muss.