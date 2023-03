Kreis möchte den Vereinen helfen

Ohne den unermüdlichen Einsatz von ehrenamtlichen Helfern wären viele Veranstaltungen und Aktionen schlichtweg nicht möglich.

OBERBERG Das hat auch der Oberbergische Kreis erkannt und über die Ehrenamtsakademie ein Seminarprogramm zu Engagement, Organisation und Vereinsarbeit auf die Beine gestellt.

Dieses Programm für das erste Halbjahr 2023 unterstützt ehrenamtlich Tätige im Oberbergischen mit Kursen und Vorträgen, um den freiwilligen Einsatz zu fördern sowie mit Rat und Tat zu begleiten. Für Interessierte gibt es noch freie Plätze, teilt der Kreis jetzt mit. Die Übersicht der Veranstaltungen finden Interessierte auch im Internet.

Der optimale Versicherungsschutz für Vereine und das Ehrenamt: eine Einführung. Online-Veranstaltung; Mittwoch, 8. März, 18 bis 20.15 Uhr, Katholisches Bildungswerk.

„Jetzt noch Ehrenamt?!“ Damit Stress weder Freude noch Leistung kostet. Vertiefende Strategien zur Stressbewältigung; Samstag, 11. März, 9 bis 12 Uhr, VHS Oberberg in Gummersbach.

Wenn Vereine Geld verdienen. Wie umgehen mit Einkünften aus Festen Kuchenspenden und Tombolas? Online-Veranstaltung; Mittwoch, 15. März, 18 bis 20.15 Uhr, Katholisches Bildungswerk.

Soziale Netzwerke im Ehrenamt – heutzutage unverzichtbar? – So funktionieren die Dienste, welche Kanäle der ehrenamtlichen Arbeit einen Nutzen bringen und was ignoriert werden kann; Samstag, 22. April, 10 bis 14 Uhr, VHS Oberberg in Gummersbach.

Heute noch einen Verein gründen? Welche Vorteile liegen in Vereinsgründungen? Online-Veranstaltung; Mittwoch, 26. April, 18 bis 20.15 Uhr, Katholisches Bildungswerk.

Führung & Selbstführung – Neu im Amt? Wie führe ich mich? Wie führe ich andere? – Samstag, 6. Mai, 9 bis 16 Uhr, VHS Oberberg in Gummersbach.

Man kann es auch leichter sagen – eine Einführung in die Leichte Sprache für Ehrenamtliche; Online-Veranstaltung, Donnerstag, 1. Juni, 18 bis 20 Uhr, VHS Oberberg. -rue-



Anmeldung: VHS Oberberg, Tel. (0 22 61) 81 90-26, E-Mail: rene.schultens@vhs.obk.de; Katholisches Bildungswerk Oberberg, Tel. (0 22 02) 9 36 39 67, E-Mail: info@bildungswerkoberberg.de; Haus der Familie, Tel. (0 22 67) 87 14 20, E-Mail: info@hdf-wipperfuerth.de; EEB im Evangelischen Kirchenkreis An der Agger, Tel. (02261) 7009-39, E-Mail: everwachsenenbildung.oberberg@ekir.de.

obk.de/ehrenamts-akademie