Kränze werden ganz frisch gesteckt

Tradition

+ © Jürgen Moll Kauften diese beiden Adventskränze bei Beate Hoffmann (Mitte) auf dem kfd-Basar: Monika Janßen (links) und Angelika Block. © Jürgen Moll

KfD-Basar im katholischen Vereinshaus lockte wieder mit Selbstgebackenem für gute Zwecke.

Von Heike Karsten

In den vier bis fünf Wochen vor Weihnachten ist das Angebot an Adventsbasaren und Weihnachtsmärkten groß. Dennoch ist der Adventsbasar der Hückeswagener Gruppe der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland (kfd) immer gut besucht. Und das hat mehrere Gründe: Zum einen ist der Basar mit Caféteria im katholischen Gemeindehaus immer einladend und stimmungsvoll dekoriert, zum anderen besteht die hier käufliche Ware ausschließlich aus Selbstgemachtem.

Wer die Marmeladen, Plätzchen, Pralinen oder Adventskränze kaufte, der tat zudem noch etwas Gutes. Denn der Erlös aus den Veranstaltungen der kfd-Frauen ist für den guten Zweck bestimmt. Einmal im Jahr wird Kassensturz gemacht. „Das Geld verteilen wir dann an die verschiedenen Hilfsprojekte, die wir unterstützen“, sagte kfd-Vorsitzende Beate Knecht.

Und dafür hat sich die Frauengruppe der katholischen Kirche wieder mächtig ins Zeug gelegt. Am Tag vor dem Adventsbasar haben sich 15 Frauen getroffen und gemeinsam hübsch dekorierte Tür- und Adventskränze gebunden. „Die sollen ja auch ganz frisch sein“, erklärt Beate Knecht den kurzfristigen Einsatz. Hergestellt wurden auch Marmeladen, diverse Essigsorten, Kekse. Pralinen und Socken.

„Wir machen das alles sehr gerne und es macht ja auch Spaß“, beteuerte Beate Hoffmann. Schon am Eingang duftete es nach frisch gebackenen Waffeln. Die Besucher des Basars konnten sich an den weihnachtlich dekorierten Tischen mit Waffeln, Kuchen und Kaffee stärken und dabei ihr Glück bei der Tombola versuchen. „Ich habe Bücher, ein Kartenspiel und eine Tasche gewonnen“, zählte Erika Dörfling auf, die zu den treuen Besuchern des kfd-Adventsbasars zählt.

Mit dabei ihre Schwester Renate Rademacher: „Wir finden hier eigentlich immer etwas“, fügte sie hinzu. Abgerundet wurde der Adventsbasar mit einem Angebot an Produkten aus dem Fairen Handel sowie einem Bücherbasar. Am Sonntag kam der Johannesstift-Chor, um auf dem Adventsbasar Lieder zu singen. Das Mitsingen war hierbei ausdrücklich erwünscht.

Frauen reduzieren Angebot auf das Selbsthergestellte

Mit ihrem Konzept haben die kfd-Frauen schon seit Jahren Erfolg, wie Beate Knecht bestätigt: „Der Basar hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Wir haben das typische Basar-Angebot auf die selbst hergestellten Dinge und Lebensmittel reduziert.“ Ebenso gekauft werden konnte die kreativ gestaltete Tischdekorationen, bestehend aus Lichterketten, Weihnachtssternen und Tannengrün.

Zu den von der kfd unterstützten Hilfsprojekten zählen das Frauenhilfsprojekt in Indien, „Los zu Ghana“, die Hospizarbeit in Namibia, die Arco- Iris-Stiftung in Bolivien sowie auch die Arbeit von Pfarrer Veprauska in Litauen.