Konzerte runden Altstadtfest ab

Bands und Chöre zeigten auf der Bühne ihr Können.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Es ist für die eher feierwütigen Besucher des Altstadtfests das Sahnehäubchen, wenn es auf der Bühne nicht gemütlich und betulich zugeht, sondern dort kräftig gerockt wird. Und natürlich hatten die Organisatoren auch daran gedacht. Neben dem Müllorchester der Stadtverwaltung waren es vor allem zwei Bands, die die Herzen der Hückeswagener höherschlagen ließen.

Am Nachmittag betraten die Rocktonauten gegen 17 Uhr die Bühne und sorgten mit ihrer gelungenen Mischung aus 70er- und 80er-Jahre-Rockmusik für eine Art Ouvertüre für das, was dann pünktlich zum Sonnenuntergang und bis Mitternacht folgen sollte. Und auch wenn die Musik der Band gut ankam, war es doch kein Vergleich zur Atmosphäre auf dem Schloss-Platz, als „Kärnseife“ aus Leichlingen das abendliche Konzertgeschehen eröffnete.

Publikum hatte großeLust auf Partymusik

Und die Band, die wie gewohnt in schwarz-grün auf die Bühne kam und auch keine Probleme hatte, jede Menge Seifenblasen in die ersten Reihen zu pusten, fand ein Publikum vor, das große Lust auf Partymusik hatte.

Und wer immer sich nach engen Gassen voller Menschen der Altstadtfeste früherer Jahre sehnte, konnte sich dieses Engegefühl am Samstagabend im Überfluss holen. Denn es waren so viele Menschen auf dem Schloss-Platz, dass die Temperatur direkt um mehrere Grad anstieg, wenn man ihn betrat.

Das war natürlich anstrengend, in bierseliger Laune allerdings auch durchaus mit einem gewissen Charme versehen, dem man sich schwerlich entziehen konnte. Den Rest übernahm die Band mit ihrer energetischen Performance.

Die war indes nur die halbe Miete und wäre ohne die dazu passenden Songs nur die Hälfte wert gewesen. Und „Kärnseife“ sind absolute Profis. Sie wussten genau, welche Song-Knöpfe sie drücken mussten, um ihr Publikum für sich zu gewinnen. „The Way You Do“ von Melissa Etheridge war so ein Evergreen, der immer funktionierte. Genau wie „I Will Survive“ – „die wohl größte Partyhymne, die der Planet jemals gesehen hat“, wie Sänger Markus verkündete – diverse Nena-Stücke im Medley, Wolle Petrys „Wahnsinn“, der Italo-Pop-Klassiker „Ti Amo“, Matthias Reims „Verdammt ich lieb dich“ oder der Brings-Hit „Su lang mer noch am Lääve sin“.

Und wer braucht schon einen Wecker, wenn er drei gutgelaunte und mit kräftigen Stimmen versehene Chöre aus der Schloss-Stadt hat? Einige Jahre lang war das morgendliche Singen auf der großen Bühne am Schlossplatz mangels Teilnehmer aus dem Programm des Altstadtfests gestrichen. In diesem Jahr war es allerdings wieder soweit.

+ Seifenblasen zum Auftritt von Kärnseife auf dem vollgepackten Schloss-Platz am Samstagabend. © Wolfgang Weitzdörfer

Die drei Hückeswagener Chöre eröffneten den Sonntagmorgen mit teils modernen, teils traditionellen Liedern. Den Anfang machten die in schwarz-rosa gekleideten Damen des Frauenchors Schückhausen mit dem vielleicht etwas unerwarteten Klassiker „Du hast den Farbfilm vergessen“ von Nina Hagen. Allerdings war es ein durchaus fröhlicher und beschwingter Auftakt, der da zur Klavierbegleitung erklang, de, „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen direkt folgte.

Weitere teilnehmende Chöre wären schön

Ein wenig anders waren die beiden anderen Chöre aufgestellt, was aber auch die Vielfalt der Chöre deutlich machte. Der zweite Chor war die Chorgemeinschaft Straßweg, davor jedoch gab es zwei gemeinsam dargebotene Lieder des Frauen- und Männerchores, darunter ein sehr stimmiges „Vater Unser“. Die noch sehr neue Kooperation hatte ihre Premiere beim Straßweger Sommerfest vor einer Woche, eine Fortführung wurde bereits angekündigt.

Mindestens genauso beschwingt gibt es dann in der rein männlichen Formation weiter, ehe dann der MGV Liederkranz, etwa mit „Griechischer Wein“ als dritter Chor die Mittagszeit einläutete.

Es war schön, wieder einmal Chorgesang am Sonntagmorgen des Altstadtfests zu hören, im nächsten Jahr vielleicht auch noch mit weiteren Teilnehmern.

Denn irgendwie gehörte die Stunde der Chöre eben zu einem echten Altstadtfestsonntag dazu.