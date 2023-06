Bever: Ordnungsdienst kontrolliert Parksünder und Grill-Freudige

Bei ihren Bootsstreifen auf der Talsperre entdecken die Mitglieder der Ordnungspartnerschaft regelmäßig Grill- und Lagerfeuer am Bever-Ufer, die sie umgehend löschen. Die Badegäste zeigen sich in der Regel einsichtig.

Die Beamten kontrollieren den Bereich rund um die Talsperre. Eine Strafe gibt es nicht sofort.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Auch wenn dank der Ordnungspartnerschaft Bever-Talsperre die extremsten Probleme in den vergangenen 19 Jahren beseitigt werden konnten, bleibt so manches Ärgernis dann doch aktuell: Geparkt wird an den heißen und daher stark frequentierten Wochenenden mitunter dort, wo gerade Platz ist. Das ist dann auch schonmal im Halteverbot oder in der Feuerwehreinfahrt der Fall.

„Wir hatten am Wochenende wieder einige Parkverstöße“, teilt Andrea Jörrens vom Ordnungsamt der Stadt mit. Doch wie in den Vorjahren werden dann nicht sofort Knöllchen verteilt. „Wir versuchen, die Fahrer zu ermitteln“, versichert sie. So werden etwa die Kennzeichen der falsch abgestellten Autos per Megafon ausgerufen. Wer den Wagen dann zeitnah wegsetzt, kommt straffrei davon. Zehn Ordnungswidrigkeitsbescheide mussten am Freitag und Sonntag von den Ordnungsstreifen dennoch ausgestellt werden. Vor allem in Oberlangenberg und Siepersbever, wo der Weg zum Wasser nicht weit ist, wurden Parksünder angetroffen.

Extreme Zustände hatten sich über die Jahre zugespitzt

Auch dieses Vorgehen war wieder zu Beginn der Badesaison innerhalb der Ordnungspartnerschaft Bever-Talsperre abgesprochen worden, nachdem am 3. April 2004 besiegelt worden war, Freizeit, Umweltschutz und Wasserwirtschaft zu kombinieren. Mit im Boot sitzen der Oberbergische Kreis, die Städte Hückeswagen, Radevormwald und Wipperfürth, der Wupperverband, das Regionalforstamt, die Polizei sowie Anwohner.

Grund des Zusammenschlusses damals waren teils extreme Zustände, die sich über die Jahre zugespitzt hatten. Da wurden Rettungswege zugeparkt, Autos standen im Wald, es gab Lärm, Lagerfeuer und wildes Grillen. Problematisch waren vor allem Rockerbanden aus dem Ruhrgebiet, die die Bever für sich entdeckt hatten und mitunter Anwohner drangsalierten. Das änderte sich rigoros, als die Kontrollen durch die Ordnungspartner verstärkt worden waren. Die Lebensqualität bei den Anwohnern hat sich seither deutlich verbessert. Aber die Akteure der Ordnungspartnerschaft wissen auch jedes Jahr aufs Neue, dass es ohne Kontrolldruck nicht geht.

Das gilt etwa für die Uferbereiche, wo Badegäste gerne einen Grill aufbauen, ein Lagerfeuer entzünden oder Zigaretten und Shishas rauchen. „Viele unterschätzen die Waldbrandgefahr“, bestätigt Andrea Jörrens. Denn auch wenn das Wasser in greifbarer Nähe ist, ist offenes Feuer im gesamten Beverbereich verboten. Könnten doch Funkenflug oder ein unter der Erde weiterkokelndes Lagerfeuer die Bäume in Brand setzen. Daher gibt es auch immer wieder Streifen per Boot, bei denen Mitarbeiter der Stadt, des Wupperverbands und des Regionalforstamts die Ufer abfahren und die Besucher auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen.

Ein weiteres Problem sind uneinsichtige Auto- und Motorradfahrer, die vor allem für eine Lärmbelästigung sorgen. So gilt auf der K 11 von der Rader Straße Richtung Mickenhagen mittlerweile zwischen März und Oktober an Wochenenden und an Feiertagen maximal Tempo 70. Auch gibt es im Bereich des Beverdamms Fahrer von aufgemotzten Autos, die sogenannte Beschleunigungsrennen veranstalten: Sie fahren aus dem Stand mit durchdrehenden Reifen los und rasen dann weiter. Da der Beverdamm, ihr eigentliches „Revier“, derzeit wegen der Verbreiterung des Gehwegs gesperrt ist, nutzen sie derzeit die K 5 im Bereich des Parkplatzes Richtung Oberlangenberg. „Die Spuren sind auf dem Asphalt zu sehen“, weiß Andrea Jörrens. Anwohner hätten sich bereits beklagt, dass abends und nachts der Lärm der durchdrehenden Reifen groß sei.

„Das Problem ist bekannt“, versichert Polizei-Sprecherin Monika Treutler. Die Motorradpolizisten und die Kollegen der Wipperfürther Wache würden den Bereich im Blick behalten, verspricht sie.