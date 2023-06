Kommt der große Wurf mit Bad und Sporthalle?

So könnte das Brunsbachtal bald aussehen.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Überraschung in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause: Der Stadtrat stimmte mit den Stimmen aller Fraktionen dafür, dass die Verwaltung umgehend die Planungen für den Bau einer weiteren Dreifachturnhalle aufnimmt. Zudem soll sie sich auf die Suche nach einem möglichen Standort für den „potenziell erforderlichen Neubau eines weiteren Kunstrasenplatzes“ machen.

Ursprung war ein CDU-Antrag vom 21. Mai, den nach einer Diskussion im Arbeitskreis Sportstätten am Montagabend auch die Fraktionen von Grünen, SPD, FaB und FDP unterstützten. Die AfD ist in dem Antrag nicht vertreten – sie hatte keinen Vertreter in die Sitzung des Arbeitskreises entsandt.

In der Ratssitzung in der Aula der Löwen-Grundschule war dieser Punkt vor denjenigen gezogen worden, in dem es um die weiteren Schritte bei den Planungen für den Hallenbad-Bau ging. Aus einem besonderen Grund: Dreifachturnhalle und Hallenbad könnten nämlich zusammen im Brunsbachtal, das nicht umsonst den offiziellen Straßennamen „Zum Sportzentrum“ trägt, errichtet werden.

Mit den Planungen wurde noch nicht begonnen

Noch ist nichts spruchreif, weil noch nicht einmal mit den Planungen begonnen wurde. Aber möglich wären folgende Szenarien: Hallenbad und neue Dreifachturnhalle werden – wie das Solinger Klingenbad, in einem Gebäude errichtet – unten das Bad, darüber die Turnhalle. Oder aber beide Hallen werden miteinander verschachtelt oder in einer gewissen Nähe zueinander errichtet. „Was genau einmal geplant wird, können wir derzeit noch nicht sagen“, betonte Bürgermeister Dietmar Persian auf Anfrage unserer Redaktion und schob damit allen Spekulationen einen Riegel vor.

Hintergrund der Überlegungen für ein kombiniertes Bad-Turnhallen-Gebäude sind die langjährigen Diskussionen in der Politik und örtlichen Sportwelt, dass es in der Schloss-Stadt überall an Trainings- und Wettkampffläche fehlt. Diese Einschätzung hatte das Kölner Büro Thomaßen Consult Anfang Mai im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport bestätigt – allerdings ging es in dem Gutachten in erster Linie um den Schulsport.

Doch selbst dafür sind zu wenige Sportstätten in Hückeswagen vorhanden. So besteht nach Aussage der Experten ein Defizit von zwei Übungseinheiten, also Trainingshallen. Ab 2029 rechnet Thomaßen Consult sogar mit einem Fehlbedarf von drei Übungseinheiten. Das hatte dann auch die CDU in ihrem Antrag aufgegriffen, den letztlich vier weitere Fraktionen unterstützten.

In der Ratssitzung betonte Persian, dass die Stadt aufgrund des Gutachtens eigentlich nur eine Zweifachturnhalle errichten müsste, die Verwaltung sich aber gleich auf den Neubau einer Dreifachturnhalle konzentrieren will. „Die sollte in direkter Nähe zu den Schulen entstehen“, betonte er. Das Brunsbachtal sei daher prädestiniert für den Standort – in direkter Nachbarschaft zur Löwen-Grundschule und gut fußläufig zu erreichen für die Schüler von Real- und Grundschule Wiehagen. Der Bürgermeister verwies zudem darauf, dass die Stadt zwar nicht verpflichtet sei, eine neue Turnhalle für den Vereinssport zu bauen, „wir sind aber verpflichtet, den Sportunterricht in den Schulen zu gewährleisten“. Daher soll nun tatsächlich eine zweite Dreifachturnhalle neben der Ende 1978 in Betrieb genommenen Mehrzweckhalle gebaut werden. „Die kommt dann letztlich auch den Vereinen zugute“, sagte Persian.

Am 27. Juni tritt der Arbeitskreis Hallenbad zu seiner nächsten Sitzung zusammen, dann wahrscheinlich auch mit Experten des Ingenieurbüros Constrata. Hatte der Rat doch auch im nächsten Tagesordnungspunkt „Neubau des Hallenbads“ Einigkeit demonstriert, als es darum ging, die Experten der Dortmunder Niederlassung als fachliche Begleiter an den Planungen zu beteiligen. Ebenfalls einstimmig wurde die Verwaltung beauftragt, dass sie prüft, „ob ein Hallenbad und eine Dreifachsporthalle am Standort im Brunsbachtal möglich sind“. Nach der Sitzung in zweieinhalb Wochen könnten dann schon die Weichen gestellt sein, in welche Richtung es mit dem Hallenbad und einer Dreifachturnhalle im Brunsbachtal weitergehen wird.

Was vor allem die Sportvereine, die den Sportplatz Schnabelsmühle nutzen, freuen dürfte: Die Stadt zieht inzwischen offensichtlich auch dem Bau eines zweiten Sportplatzes in Erwägung. So ist sie dem Antrag der fünf Fraktionen, auf Standortsuche zu gehen, sogar schon zuvorgekommen: „Wir waren bereits im Stadtgebiet unterwegs und haben uns umgeschaut“, bestätigte Persian auf Anfrage. Was dabei bislang herausgekommen ist, wollte er jedoch noch nicht sagen.

Hintergrund

In der Ratssitzung im Februar 2022 beschloss die Politik einstimmig, die Anregungen der Sportvereine aufgrund der fehlenden Trainings- und Wettbewerbskapazitäten in die Entwicklung der Sportstätten einzubeziehen. Zudem wurde festgelegt, dass im Schulentwicklungsplan der Sportstättenbedarf der Schulen um den der Vereine ergänzt wird. Erstmals tagte der Arbeitskreis Sportstätten, dem Vertreter der Vereine, der Schulen, der Politik und der Verwaltung angehören, am 2. Februar dieses Jahres.