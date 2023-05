Komiker ist Experte für Kreuzfahrten

Michael Eller im Kultur-Haus Zach.

Hückeswagen. Heute schon gelacht ? Wenn nicht, dann würde sich der kommende Samstag, 13. Mai, dafür anbieten – dann geht Michael Eller, Comedian und Kreuzfahrt-Experte, ab 20 Uhr im Kultur-Haus Zach vor Anker und tritt unter dem Motto „Captain Comedy legt ab !“ auf.

Ganz gleich, ob man schon mit dem Kreuzfahrt-Virus infiziert ist oder sich noch fragt, was man auf einer solchen Reise erwarten kann: Eller gibt dem Publikum lustige und spannende Einblicke in die Welt der Kreuzfahrer und ihrer Marotten, der Crew und ihrer Storys sowie der Einheimischen, auf die man bei jedem Landgang trifft.

Michael Eller ist vielleicht vielen Kreuzfahrern bereits ein Begriff. Er war als Gast-Komiker schon mehr als 50 Mal auf Schiffen der AIDA-Flotte zu erleben, um die Urlauber auf hoher See zu bespaßen und sie dabei eingehend zu studieren. „Michael Eller war bereits in den Anfangsjahren unseres Kultur-Hauses schon mal bei uns, damals aber mit einem ganz anderen Programm. Seit einigen Jahren hat er sich mit seinem Comedy-Programm auf das Thema Kreuzfahrten fokussiert und feiert damit große Erfolge“, berichtet Detlef Bauer, Vorsitzender des Trägervereins.

In Ellers neuem Programm erlebt das Publikum jede Menge absurde und saukomische Geschichten, die er auf den sieben Weltmeeren, in aller Herren Länder und überall sonst zusammen getragen hat, wo der deutsche Kreuzfahrer stolz seine Bordkarte um den sonnenverbrannten Hals trägt. Dabei spielt der wortgewaltige Beobachter Eller erneut auf der Klaviatur der Komik so leichtfüßig und flink mit messerscharfem Sarkasmus, intelligentem Wortwitz und bildgewordener Selbstironie, das seinem Publikum nur in der Pause Zeit bleibt, sich kichernd die Freudentränen aus dem Gesicht zu wischen und das Zwerchfell zurück auf Normal-Frequenz zu bringen, heißt es in der Ankündigung.

Karten für die Comedy-Show gibt es im Vorverkauf für 18 Euro in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online. An der Abendkasse kosten die Karten 21 Euro. rue

www.kultur-haus-zach.de