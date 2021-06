Kolumbarium hat sich etabliert

Trauer

Ein Blick in das Kolumbarium, das in der früheren Johanniskirche eingebaut wurde. 80 der 240 Urnenplätze sind bislang verkauft.

Vor fünf Jahren entstand aus der Johanniskirche ein besonderer Ort der Trauer. Stadt plant nur ebenfalls Urnenmauern.

Von Leif Schmittgen

Elvira Persian ist zufrieden: Das Angebot der Urnenbestattung in der ehemaligen Johanniskirche wird seit der Einrichtung 2012 gut angenommen, und es bestehen nach wie vor Anfragen. „Rund 80 der 240 Grabstätten in den Urnenstelen waren bereits vor der Eröffnung verkauft“, sagt Persian, die im Presbyterium als Kirchmeisterin für die Finanzen und das Personal zuständig ist.

Bereits 2010 und 2011 habe man eine Umfrage gestartet -auch um zu testen, ob sich die Einrichtung einer solchen Institution lohne. Das Ergebnis war so eindeutig, dass man sich im Presbyterium dazu entschloss, die Johanniskirche zu endwidmen und den Trauerort 2012 einzurichten.

Und das war offensichtlich ein Erfolg: „Die Leute haben quasi schon zu Lebzeiten ihre Grabstätte gekauft und haben so eine Preisgarantie bekommen“, meint Persian. Inflationsbedingte Preissteigerungen, seien so aus-geschlossen worden, denn in einigen Jahren würden die Grabstätten mit Sicherheit teurer sein.

Allerdings so sagt die Kirchmeisterin, gehörten damals zu den Käufern ausschließlich Personen über 60. „Unter 50 befasst man sich noch nicht mit dem Thema, wo man mal beerdigt werden möchte oder wo sich der Alterswohnsitz befindet“, sagt Elvira Persian. Mit 70 sehe oft anders aus „In diesem Alter steht fest, ob man zu den Kindern zieht oder den Lebensabend in der Heimat verbringt“, begründet Persian, warum sich damals nur ältere Personen vorab für eine Grabstätte entschieden hatten.

Allgemein steige die Nachfrage nach Bestattungen in Urnenwänden, denn viele Nachkommen wohnen weit weg von den Verstorbenen Verwandten und können sich deshalb nicht regelmäßig um die Grabpflege kümmern.

Bei der Stadt Hückeswagen steht deshalb die Einrichtung von Urnenmauern auf dem Friedhof im kommenden Jahr auf der Agenda. „Kürzlich kam ein Antrag von der SPD-Fraktion das Thema wieder aufzunehmen, nachdem sich 2014 keine politische Mehrheit für die Einrichtung gefunden hat“, berichtet Bauamtsleiter Andreas Schröder. Wahrscheinlich um dem Kirchenprojekt Zeit zur Entwicklung zu geben, habe man das Thema auf 2018 verschoben.

„Wir würden die Einrichtung einer Urnenwand sehr begrüßen“, sagt der Bauamtsleiter. Er sieht die mögliche Einrichtung als Ergänzung zum Kolumbarium, da sich das Angebot allein durch die Örtlichkeit unterscheiden würde. „Viele Menschen würden eine weltliche Bestattung bevorzugen“, sieht Schröder eine mögliche Urnenwand auch als Ergänzung für die bereits auf dem Friedhof vorhandenen Erd-Urnengräber und die Anonymenwiese.

Gemeinde könnte weitere 240 Urnenplätze anbieten

KOLUMBARIUM HINTERGRUND Der Begriff Kolumbarium kommt aus dem Lateinischen und bedeutet ursprünglich Taubenschlag. Wegen der optischen Ähnlichkeit zu diesen wurden schon im alten Rom übereinander gereihte Urnengräber so genannt. KOSTEN In Hückeswagen kostet eine Urne 2500 Euro, zwei Urnen in einer Grabstätte 3400 und schließlich drei Urnen 4300 Euro. LAUFZEIT Die Laufzeit beträgt jeweils 20 Jahre. ADRESSE Kölner Straße 34 ÖFFNUNGSZEITEN 10 bis 17 Uhr. www.kolumbarium-hueckeswagen.de

Einen Blick in die Zukunft möchte Elvira Persian nicht wagen, meint aber, dass die Einrichtung einer Urnenwand vonseiten der Stadt die Kirchengemeinde beeinträchtigen würde. Sie stellt klar, dass auch in der kirchlichen Ruhestätte durchaus auch weltliche Bestattungen stattfinden. „Wir sind für jede Anfrage offen“, sagt Persian. Die Ruhezeit im besonderen Ambiente der ehemaligen Kirche unter geschlossenem Dach liege bei 20 Jahren mit einer Option auf Verlängerung.

Und auch wenn jetzt noch nicht alle Grabstätten belegt sind, über eine Aufstockung der Stelen macht sich Persian keine Sorgen: „Wir können mindestens noch einmal 240 Urnenplätze im geschlossenen Raum anbieten". Denn die ehemalige Kirche würde derzeit auch für Konzerte und Kulturveranstaltungen genutzt.