Kolpingsfamilie ist längst kein Männerclub mehr

Ute Hermann (v. l.), Irmtraud Lieber (M.) und Verena Hietkamp sind einst in eine Männerdomäne eingedrungen – wobei sie sich bei der Kolpingsfamilie seit jeher voll akzeptiert fühlen.

Frauen mischen in Hückeswagens Kolpingfamilie schon lange mit. Nun wird gefeiert: Der 170. Geburtstag findet am Samstag auf dem Schlosshof statt.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Ursprünglich waren die Kolpingsfamilien reine Vereine für Handwerker, die ihre Gesellenprüfung abgelegt hatten. Doch das Bild hat sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts stark gewandelt. Der Beruf und das Geschlecht spielen für die Mitgliedschaft heute keine Rolle mehr, stattdessen haben sich Familienkreise, Frauen- und Jugendgruppen fest etabliert. „Die Ehefrauen der Kolping-Männer waren damals zwar keine Mitglieder, aber trotzdem immer aktiv“, blickt Ute Hermann zurück. Sie zählt, wie auch Verena Hietkamp und Irmtraud Lieber, zu den ersten weiblichen Mitgliedern der Hückeswagener Kolpingsfamilie.

„Ich wurde im Dezember 1978 aufgenommen, das war nach der 125-Jahr-Feier“, erinnert sich Hermann. Da schon ihr Vater Mitglied war, ist die Hückeswagenerin mit Kolping praktisch groß geworden.

Als dann auch die Frauen ganz offiziell Mitglieder werden konnten, war die gelernte Erzieherin prädestiniert dafür, die Jugendgruppe der Kolpingsfamilie zu leiten. „Ich hatte gerade die Ausbildung abgeschlossen und war mit meinen 19 Jahren nicht viel älter als die Jugendlichen“, erzählt Ute Hermann. Noch gut kann sie sich daran erinnern, wie sie mit ihrem alten VW Käfer zum Jugendtag nach Leverkusen gefahren war. „Hinten drin die ganzen Jungs – und ich hatte frisch den Führerschein“, berichtet sie lachend.

Viele sind schon seit Kindertagen Teil der Kolpingfamilie

Als Jugendgruppenleiterin war auch Verena Hietkamp im Einsatz, die ebenfalls 1978 eingetreten war und seit 45 Jahren Kolpingmitglied ist. Sie war unter anderem im Jugendvorstand auf Orts- und Bezirksebene aktiv. „Wir haben uns jeden Montag getroffen, haben Dart gespielt oder sind Schlittschuh und Rollschuh gefahren“, sagt die heute 61-Jährige. Mehrtägige Jugendfreizeiten verbrachte sie mit ihren Schützlingen unter anderem in der Kolping-Familienferienstätte in Olpe.

An der Kolpingsfamilie gefällt ihr besonders der gute Zusammenhalt. „Es ist eine generationsübergreifende Gemeinschaft, wie eine Familie“, beschreibt es Verena Hietkamp. Bewegende Momente erlebte sie während der Ausflüge zur Minoritenkirchen in Köln, wo Gründungsvater Adolph Kolping begraben liegt. „Wenn die Fahnenträger zum Altar gingen, war das schon sehr beeindruckend“, sagt die Hückeswagenerin.

Irmtraud Lieber hat neben ihrer eigenen Mitgliedschaft und die ihres Mannes Karl Heinz noch einen ganz besonderen Bezug zum Hückeswagener Kolpinghaus: Ihr Schwiegervater, Willy Lieber, war dort mehrere Jahre als Wirt und Hausmeister tätig. Auch Irmtraud Lieber, heute 87 Jahre alt, wurde 1978 Kolpingmitglied und ist es bis heute geblieben. Sie war in früheren Jahren überwiegend im Karneval aktiv – hauptsächlich zusammen mit den kfd-Frauen der katholischen Kirchengemeinde.

Kolping als Sozialverband

Ute Hermann ist vor allem der religiöse und soziale Aspekt wichtig. „Kolping ist nun mal ein Sozialverband“, betont sie. Soziales Handeln liegt ihr daher besonders am Herzen. Als sie in Lennep lebte, hatte sie die Remscheider Tafel unterstützt. Zurück in der Schloss-Stadt war sie als Schriftführerin Teil des Vorstands der Kolpingsfamilie.

Keine der drei Frauen denkt daran, die Mitgliedschaft zu kündigen. „Ich bin sehr gerne Kolpingmitglied – aus dem Herzen und aus Überzeugung“, drückt Ute Hermann ihre Verbundenheit zu dem Verein und seinen Mitgliedern aus.

Historie und Feier

Männerdomäne: Als Adolph Kolping im vorigen Jahrhundert den Katholischen Gesellenverein gründete, handelte es sich um einen reinen Männerverein, bei dem nur unverheiratete Handwerksgesellen Mitglieder werden durften.

Beschluss: Auf der Zentralversammlung 1966 in Würzburg wurde schließlich der Beschluss gefasst, auch Frauen als offizielle Mitglieder aufzunehmen. Damit stand ihnen auch das Stimmrecht bei Versammlungen zu und die Möglichkeit, Ämter im Verband zu übernehmen. Seitdem sind Frauen aus dem Verband nicht mehr wegzudenken.

Hückeswagen: Zwei Frauen standen beziehungsweise stehen an der Spitze der Kolpingsfamilie: Elisabeth Hacke (1998 bis 2004) und Katharina Klintworth (seit Mai 2022).

Feier: An diesem Samstag, 19. August, wird groß gefeiert: 170 Jahre Kolpingsfamilie Hückeswagen. Um 11 Uhr geht aus auf dem Schlossplatz los – den ganzen Tag wird bei Musik und Darbietungen gefeiert. Eintritt: kostenlos. Mehr: www.kolping-hueckeswagen.de