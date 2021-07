Mit der Kolpingsfamilie zu acht süßen Ferkeln wandern

Gelungener Auftakt

Nach dem gelungenen Auftakt mit Sternwanderung geht die Wanderwoche am sonnigen Wochenende so weiter.

Hochsommer ist angesagt, wenn die Vorhersagen der Meteorologen stimmen. Beste Bedingungen, sich in den nächsten Tagen an einer Wanderung der Bergischen Wanderwoche zu beteiligen.

Am Samstag geht es weiter mit der Kolpingsfamilie. Die trifft sich um 14 Uhr im Jugendraum am Kolpinghaus, um von dort siebeneinhalb Kilometer zu wandern. In den viereinhalb Stunden ist auch ein Aufenthalt im Bauerncafé Busenbach eingeplant, wo Katharina Mehnert mit den Familien „alte Spiele neu entdeckt“. Das Café feiert an diesem Wochenende, Samstag und Sonntag, 11 bis 18 Uhr, Eröffnung und wartet gleich mit einer kleinen Attraktion auf: „Unsere Sau Mathilda hat geferkelt. Acht putzmuntere Ferkelchen sind zur Welt gekommen. Und auch die andere Sau wird in den kommenden Tagen ferkeln“, teilen Nadine Strombach und Marcus Paul mit.

Auch am Sonntag gibt es eine Wanderung: Martina Rey nimmt Interessierte auf einen Spaziergang durch die Stadt mit und erklärt anhand der Straßenschilder deren Bedeutung. Los geht es um 10.30 Uhr ab Glashalle des Bürgerbüros am Bahnhofsplatz. Das Motto lautet „Kiek an, Kieköm – Straßennamen, was sie uns sagen“. Die Strecke beträgt vier Kilometer, Dauer der Wanderung: zwei Stunden.

Montagabend wird es dann tierisch bei der Wanderwoche: um 19 Uhr treffen sich Hundebesitzer zur Tour „Wilde Meute auf vier Pfoten“ auf dem Parkplatz der Montanusschule, Weststraße 41. Die Wanderung führt entlang des Panoramsteigs, auf einer großen Auslaufwiese gibt es einen Zwischenstopp auf der etwa sechs Kilometer langen Strecke, die in 90 Minuten erwandert wird. Hinweis: Jeder ist für seine Hunde eigenverantwortlich.

An der Auftaktveranstaltung am Donnerstag beteiligten sich zahlreiche Vereine. ATV, TBH, TVW, der Verein Bergische Zeitgeschichte und die IG Frühschwimmer boten nahezu zeitgleich unterschiedliche Wanderungen an, von denen die meisten anschließend an der TBH-Halle Schnabelsmühle endeten. rue