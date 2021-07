Körperverletzung: Zwei Männer angeklagt

Amtsgericht

Sie sollen einen Hückeswagener und seine Freundin brutal zusammengeschlagen haben.

Zwei Männer aus Lindlar sollen einen heute 32-jährigen Hückeswagener und seine ein Jahr jüngere Lebensgefährtin in einer Julinacht 2016 in Lindlar brutal verprügelt haben. Sie erlitten Brüche an Jochbein, Kiefer und Nasenbein, sowie Schädelprellungen. Seit gestern verhandelt das Amtsgericht Wipperfürth wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die 23 und 28 Jahre alten Männer.

Gegen 4 Uhr hatte das Paar nach eigener Aussage eine Zigarette vor einer Gaststätte im Lindlarer Ortskern geraucht und mitbekommen, wie die beiden Angeklagten einen Dritten belästigten. Der Hückeswagener forderte sie auf, aufzuhören. Daraufhin, so die Anklage, griffen die beiden das Paar an. Sie schlugen und traten mehrfach zunächst auf den Mann, später auch auf seine Freundin ein.

Ein Augenzeuge hatte der Polizei berichtet, der ältere Angeklagte habe Anlauf genommen und dem am Boden liegenden Mann mit Wucht ins Gesicht getreten. „In etwa so, wie ein Fußballer beim Freistoß.“ Als besonders perfide beurteilt die Staatsanwaltschaft das Verhalten der mutmaßlichen Täter nach der Attacke. Der Ältere habe sich eine Zigarette angezündet und ins Gebüsch uriniert, als sei nichts geschehen. Die beiden Angeklagten gaben an, in den Stunden vor dem Vorfall viel getrunken zu haben. Beide erinnerten sich nicht an ihren Aufenthalt im Ortskern. Ende Mai wird der Prozess fortgesetzt. sfl