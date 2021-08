Klingelnberg präsentiert sich in Peking

Weltneuheit

Hückeswagener Unternehmen stellt vom 17. bis 22. April in China eine Weltneuheit vor.

Die China International Machine Tool Show (CIMT) ist eine der größten Fachmessen für Werkzeugmaschinen und Branchentreffpunkt für Maschinenbau-Unternehmen aus aller Welt. Auch das auf Zahnrad- und Getriebetechnologie spezialisierte Hückeswagener Maschinenbau-Unternehmen wird sich vom 17. bis 22. April in der chinesischen Hauptstadt präsentieren, teilt Marketingleiterin Sandra Winter mit: „Der Technologieführer in der Verzahnungsindustrie bekräftigt seine Rolle als Systemanbieter mit einem breiten Produktportfolio.“ Im Fokus stehe das Closed-Loop-System, mit dem erstmals eine Stirnrad-Maschine direkt mit einem Messgerät vernetzt werden kann. Mit diesem Konzept präsentiere Klingelnberg den chinesischen Kunden eine im Stirnrad-Bereich einzigartige Lösung für einen vollautomatischen Qualitätsregelkreis, berichtet Winter.

Die Technologie des Closed-Loop-Konzepts mit der Vernetzung der Bearbeitungs- und Messmaschinen war bislang den Kegelrad-Maschinen vorbehalten. Mit der Übertragung der automatisierten Maschinenkorrektur auf den Bereich der Stirnräder treibt Klingelnberg, der als einziger Anbieter eine derartige Lösung bereithält, die Digitalisierung in der Zahnrad-Fertigung konsequent voran und ist Wegbereiter in Sachen Industrie 4.0.

Klingelnberg setze dabei auf Kompatibilität

Winter: „Nicht nur die eigenen Maschinen können dabei vernetzt werden, sondern dank vielfältiger Schnittstellen lässt sich eine Fülle an Anlagen und Software ins Cyberphysische Produktionssystem von Klingelnberg an- und einbinden.“ Das Unternehmen setze nicht auf eine in sich geschlossene Lösung, sondern auf Kompatibilität. „Für dieses integrative System, das Design- und Produktionsprozesse komplett miteinander vernetzt, wurde Klingelnberg Ende 2016 mit dem ,Industrie-4.0-Award’ in der Kategorie ,Integration Design & Produktion’ ausgezeichnet“, berichtet die Marketingleiterin.

Das neue Closed-Loop-Konzept für Stirnräder lässt sich etwa mit der Stirnrad-Schleifmaschine „Viper 500“ umsetzen, was das Unternehmen auf der CIMT demonstrieren wird. „Die ,Viper 500’ bietet Spitzentechnologie für einen schnellen und effizienten Fertigungsprozess“, erläutert Winter. Sie sei für Bauteil-Durchmesser bis 500 Millimeter und speziell für kleine bis mittlere Losgrößen ausgelegt und in drei Konfigurationen erhältlich.

„Klingelnberg arbeitet konsequent an Innovationen und Lösungen zur Produktivitätssteigerung – und legt diesen Maßstab auch an die Messtechnik an“, betont Winter. Neben der Einbindung in das Closed-Loop-Konzept stehe der fertigungsnahe Einsatz der Messzentren im Fokus. So bietet das Präzisionsmesszentrum P 26 verbesserte Voraussetzungen für den direkten Einsatz in der Produktionslinie.