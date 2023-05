Klingelnberg: Mitarbeiter präsentieren erfolgreiches Unternehmen

Bei Klingelnberg, dem größten Arbeitgeber in Hückeswagen, war der Zulauf an Besuchern am Nachmittag sehr gut.

Bei der Nacht der Unternehmen gewährte auch Hückeswagens größter Arbeitgeber Einblicke in seine Produktion.

Es gibt kaum einen Hückeswagener, der nicht in irgendeiner Weise in Kontakt mit Firma Klingelnberg steht. Immerhin ist das Maschinenbau-Unternehmen der größte Arbeitgeber in der Schloss-Stadt. „Es kennt doch jeder jemanden, der bei Klingelnberg arbeitet oder mal gearbeitet hat“, sagte einer der vielen Besucher bei der Nacht der Unternehmen. Am Freitag öffnete das Unternehmen seine Tore und gewährte Einblicke in die Produktion.

Und die waren beeindruckend, nicht allein wegen der Größe der Hallen und Maschinen. Auch die Mitarbeiter hatten Freude daran, „ihr“ Unternehmen zu präsentieren, so wie Frank Perera. „Es gibt im Umkreis von 400 Kilometern nichts Vergleichbares“, sagte der Vorarbeiter stolz. Vielen Besuchern war nicht bewusst, dass die Verzahnungs- und Messmaschinen praktisch vor der Haustür gebaut, und dann in die ganze Welt verkauft werden.

Das Interesse von ehemaligen Mitarbeitern war groß

Es standen ein Angebot an Speisen und Getränken und auch zahlreiche Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Per Banner und Videos informierte Klingelnberg über seine Produkte und zur Historie. Die Auszubildenden nahmen die Gäste in Empfang, die dann für Führungen in Kleingruppen aufgeteilt wurden. „Um 20 vor Drei standen die ersten Rentner vor der Tür“, berichtete Ralf Biesenbach von der Personalabteilung. Die Resonanz von ehemaligen Mitarbeitern, Familienangehörigen und Interessenten war groß. Und es gab viel zu sehen. „Wir haben 42 Montageplätze in West 2, die alle voll sind“, berichtete Biesenbach.

Christoph Küster von der Geschäftsleitung nannte die Gründe, warum Firma Klingelnberg den Aufwand betreibt, um sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Zum einen könnten die Mitarbeiter den Familien ihren Arbeitsplatz zeigen. „Das mit Worten zu vermitteln, ist sehr abstrakt. Es geht um Perfektion und Präzision“, betonte Küster. Andererseits sei es auch wichtig für die Mitarbeiterwerbung. „Wir wachsen sehr stark und wollen das Interesse wecken, bei uns zu arbeiten“, sagte Küster. Schon vor zehn Jahren habe das Unternehmen angefangen, in den Märkten Elektromobilität und Windenergie Fuß zu fassen. Damit habe man sich gut für die Zukunft aufgestellt.

Die Leidenschaft für die Arbeit war bei Vorarbeiter Frank Parera deutlich zu spüren. „Ich bin Maschinenbauer mit Leib und Seele“, sagte der 31-Jährige. Beim Anblick der größten Maschine in der Halle, die Zahnräder von bis zu vier Metern Durchmesser und einem Gewicht von 40 Tonnen bearbeiten kann, gerieten die Gäste ins Staunen. Nicht weniger interessant war ein Rundgang im Stammwerk an der Peterstraße, wo Führungen durch den Maschinen- und Messgerätebau, die Fertigung und die Logistik angeboten wurden. -heka-