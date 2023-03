Klingelnberg meldet positive Zahlen

In die neue Montagehalle für Stirnräder in West 2 hat Klingelnberg 20 Millionen Euro investiert.

Geschäftsjahr 2022/23 scheint fast rekordverdächtig gewesen zu sein.

Von Stephan Büllesbach

Gute Nachrichten aus der Züricher Firmenzentrale der Klingelnberg-Gruppe: Die Geschäftsführung präzisierte am Donnerstagabend ihre Prognose für das am gestrigen Freitag abgelaufene Geschäftsjahr 2022/2023. In einer Pressemitteilung heißt es dazu: „Nach den vorläufigen Schätzungen wird der Nettoumsatz mehr als 300 Millionen Euro erreichen (Vorjahr: 158,6 Millionen).“ Damit hätte er sich fast verdoppelt.

„Auch der Auftragseingang wird die bisherige Rekordhöhe des Vorjahres nochmals übertreffen“, berichtete die Geschäftsführung. Im Geschäftsjahr 2021/2022 hatte der Auftragsbestand bei 268 Millionen Euro gelegen. Zu diesem Erfolg hatte damals unter anderem beigetragen, dass sich Klingelnberg in stark wachsenden Branchen wie der Windenergie und der Elektromobilität „gezielt weiterentwickelt hat“, hieß es.

Das Geschäftsjahr bei Hückeswagens größtem Arbeitgeber läuft immer vom 1. April bis 31. März des Folgejahres. Bei der Marge des Betriebsergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) geht Klingelnberg von mehr als sechs Prozent aus – das ist genau das, was die Geschäftsführung im Sommer angestrebt hatte.

Unternehmen konnte Position in wichtigen Bereichen ausbauen

In der jüngsten Pressemitteilung heißt es weiter: „Das operative Ergebnis (EBIT) wird in der Folge deutlich zulegen.“ Zudem konnte das Unternehmen, das seinen Stammsitz an der Peterstraße sowie ein Zweitwerk im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg hat, Kostensteigerungen im Bereich der Sach- und Personalkosten „erfolgreich kompensieren“ sowie insbesondere in den für die Zukunft wichtigen Bereichen Elektromobilität und Erneuerbare Energien seine Position weltweit nochmals ausbauen.

Bis das endgültige Ergebnis für das jetzt abgelaufene Geschäftsjahr 2022/2023 feststeht, wird noch einige Zeit vergehen. Die Unternehmensleitung teilte mit, dass sie damit am 16. Juni an die Öffentlichkeit gehen wird.