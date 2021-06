Klingelnberg investiert am Stammsitz

Jubilarehrung

Viele Mitarbeiter sind schon seit Jahrzehnten bei Klingelnberg beschäftigt. Sie wurden im Remscheider Schützenhaus geehrt.

Der größte Arbeitgeber am Ort erwartet in 2017 ein zweistelliges Wachstum. Vom Fachkräftemangel sei nichts zu spüren.

Von Sven Schlickowey

Hückeswagens größter Arbeitgeber Klingelnberg steht gut da und blickt optimistisch in die Zukunft. Am Rande einer Jubilarehrung machten die Geschäftsführer Martin Boelter und Christoph Küster deutlich, dass man mit der geschäftlichen Entwicklung im vergangenen Jahr zufrieden sei – und für dieses Jahr mit einem weiteren Wachstum plane.

Genaue Zahlen konnten die beiden Geschäftsführer zwar noch nicht präsentieren, da das Geschäftsjahr bei Klingelnberg vom Kalenderjahr abweicht und der Jahresabschluss erst zum 31. März ansteht. Was aber bisher bekannt sei, stimme positiv. „Wir hatten ein gutes Jahr mit einer leichten Steigerung“, sagt Martin Boelter. Und anhand der bisherigen Auftragseingänge, die bei Klingelnberg bis zu 14 Monate Vorlauf haben, könne man abschätzen, dass es ähnlich gut weiter gehe. „Für das nächste Geschäftsjahr erwarten wir ein Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich. Und das mit einer ordentlichen Profitabilität.“

+ Standpunkt von Karsten Mittelstädt

Um das zu erreichen, habe man 2016 „viel Basisarbeit“ geleistet, sagt Christoph Küster. „Es war ein Jahr mit gewissen Investitionen und vielen Innovationen.“ Entsprechend würden in den nächsten Monaten viele Neuerungen anstehen, vor allem sollen weitere Märkte erschlossen werden. „Wir haben eine ganz neue Produktfamilie entwickelt“, sagt Boelter. Die ursprünglich zur Prüfung von Verzahnungen entwickelte Messtechnik könne man auch in anderen Bereichen einsetzen, zum Beispiel für Druckmaschinen oder in der Roboter-Industrie.

Von dieser Entwicklung profitiert auch und vor allem der Standort Hückeswagen. Rund sechs Millionen Euro sollen an der Peterstraße investiert werden. In neue Maschinen und die dafür notwendigen Gebäude. „Wir haben sehr gute Mitarbeiter mit einer sehr hohen Kompetenz. Und denen stellen wir jetzt die besten Maschinen zur Verfügung, die es derzeit gibt“, sagt Martin Boelter. „Wer soll dann noch besser sein als wir?“

Einige der Maschinen, die so in Hückeswagen ersetzt werden, sollen im Rahmen einer Insourcing-Strategie in einem Werk in Ungarn wieder aufgebaut werden. Um dann dort Teile zu produzieren, die man bisher zugekauft hat. „Es ist immer gut, den Produktionsprozess zu kontrollieren“, sagt Christoph Küster. „Und wir gehen auch davon aus, dass sich das wirtschaftlich rechnet.“

Die Zahl von 700 Mitarbeitern soll größer werden

Rund 700 Menschen arbeiten derzeit in Hückeswagen bei Klingelnberg. Und diese Zahl soll eher steigen als sinken. „Wir investieren natürlich auch in Personal“, sagt Küster, der seine Firma auch nicht vom oft beschworenen Fachkräftemangel betroffen sieht. Klingenberg sei als Arbeitgeber attraktiv. „Bei uns kommen derzeit viele Bewerbungen an“, sagt Küster. Allerdings nicht besonders viele von Mitarbeitern der Firma Magna, die ihr Hückeswagener Werk 2018 schließen will.

Auch bei den Azubis stehe man gut da. „Wir haben das Glück, der größte Arbeitgeber in Hückeswagen zu sein“, sagt Christoph Küster. „Wir kriegen auch die besten Azubis.“ Dass die Zahl der Schulabgänger stetig zurückgehe, treffe Klingelnberg derzeit nicht. „Da haben vermutlich andere Firmen eher ein Problem mit.“

Geehrt wurden bei der Veranstaltung im Remscheider Schützenhaus 24 Jubilare, die es insgesamt auf 685 Jahre Betriebszugehörigkeit bringen, 19 Mitarbeiter, die seit 25 Jahren bei Klingelnberg arbeiten, vier, die auf 40 Jahre kommen - und Willi Krug. Der 65-Jährige ist seit 50 Jahren bei Klingelnberg beschäftigt. Mit 15 begann er dort seine Lehre als Maschinenschlosser.