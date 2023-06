Klingelnberg befindet sich im Rekordmodus

Lösungen für die Industrie hat Hückeswagens größter Arbeitgeber reichlich. Das honorieren die Kunden entsprechend, was sich in einem hervorragenden Jahresergebnis wiederfindet.

Hinter dem Maschinenbauunternehmen liegt das beste Jahresergebnis in seiner 160-jährigen Geschichte.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. In der jüngeren Firmengeschichte hat der Maschinenbauer Klingelnberg an seinem Hauptstandort Hückeswagen schon einige Krisen erlebt, die mitunter existenzbedrohend waren: die wirtschaftliche Flaute samt der Entlassung vieler Mitarbeiter Anfang der 2000er Jahre, die Weltwirtschaftskrise 2008/09 und vor allem die Flutkatastrophe von Juli 2021, als das Hochwasser der Wupper am Firmengelände Peterstraße für Schäden von fast 60 Millionen Euro gesorgt hatte. Vor zwei Jahren stand daher sogar kurzzeitig eine Insolvenz im Raum. Und jetzt? Hat sich Hückeswagens größtes Unternehmen wie Phoenix aus der Asche erhoben. Aus dieser Krise ist Klingelnberg nicht nur gestärkt hervorgegangen, das Unternehmen steht auch so gut da wie nie zuvor. Das geht aus dem am Freitagmorgen veröffentlichten Bericht für das am 31. März abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 hervor.

Das Ergebnis: „Die Klingelnberg-Gruppe hat das Geschäftsjahr 2022/23 in einem schwierigen Umfeld sehr erfolgreich gemeistert“, teilte Jan Klingelnberg, CEO (Geschäftsführer) der Gruppe, mit. Bei allen wesentlichen Kennziffern habe das Unternehmen, ein weltweit führender Hersteller von Hochtechnologie im Bereich der Verzahntechnik für eine Vielzahl von Branchen, deutlich zugelegt.

Der Umsatz verdoppelte sich beinahe auf den neuen Rekordwert von fast 309 Millionen Euro. Auch beim Auftragseingang übertraf Klingelnberg den höchsten Wert seiner Geschichte aus dem Vorjahr noch einmal und erreichte gut 300 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg kräftig an auf 23,8 Millionen Euro nach einem Verlust im Vergleichszeitraum, der auf die Überflutungsschäden nach dem Starkregen vor knapp zwei Jahren zurückzuführen war.

Die Dividende: Zu diesem großen Erfolg habe vor allem beigetragen, hieß es am Freitag aus der Firmenzentrale, dass sich das Unternehmen in stark wachsenden Branchen wie der Windenergie und der Elektromobilität international „eine herausragende Position“ erarbeitet habe. Der Verwaltungsrat wird daher der Generalversammlung am 22. August vorschlagen, wieder eine Dividende in Höhe von 0,40 Schweizer Franken, also etwa 40 Eurocent, je Aktie auszuschütten.

Die Wachstumsmotoren: „Wir haben die extern bedingten Krisen der vergangenen Jahre, besonders die Schäden der Flut, hinter uns gelassen und sind heute strategisch und operativ bestens aufgestellt“, betonte Jan Klingelnberg. Große Veränderungen wie den Wandel vom Verbrennungs- zum Elektromotor habe die Gruppe bereits erfolgreich gemeistert. „Auch bei erneuerbaren Energien, wie der Windkraft, konnten wir uns eine exzellente Position im Markt erarbeiten.“ Bereits heute stammten rund 40 Prozent des Auftragsbestands aus diesen strategischen Bereichen.

Die Zukunft: Klingelnberg zeigte sich bei der Vorstellung des Geschäftsberichtes zufrieden: „Unsere innovativen Produkte für diese Märkte, in Kombination mit Kosteneffizienz und straffem Management, lassen uns sehr zuversichtlich in die Zukunft schauen.“ Das Unternehmen hat seine Wachstumstreiber E-Mobilität und Windkraft trotz Pandemie, geopolitischer Spannungen und Flut stringent entwickelt und ausgebaut. „Zusammen mit unserer globalen Präsenz und ausgezeichneter Positionierung in Asien profitieren wir nun von diesen Investitionen“, versicherte der CEO.

Die Geschäftszahlen: Mehr als die Hälfte des Umsatzes (52 Prozent) erzielte Klingelnberg in der Region Asien / Pazifik, etwa ein Drittel (31 Prozent) in Europa, dem mittleren Osten und Afrika, wobei alle Segmente deutliche Umsatzsteigerungen verzeichneten. Letztlich konnte das operative Ergebnis, der Gewinn vor Steuern, im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 39,5 Millionen auf ein Plus von 23,8 Millionen Euro gesteigert werden. Das Eigenkapital stieg im Vergleich zum Geschäftsjahresende 31. März 2022 um fast 21 Prozent bzw. 21,9 Millionen auf 126,6 Millionen Euro. Zurückzuführen ist diese Zunahme dabei hauptsächlich auf das deutlich positive Jahresergebnis der Klingelnberg-Gruppe. Die Eigenkapitalquote stieg innerhalb eines Jahres um 6,2 Prozentpunkte auf 44,5 Prozent. Der Geschäftsführer kam zu dem Schluss: „Damit hat die Klingelnberg-Gruppe ihre starke Finanzlage im Geschäftsjahr 2022/23 weiter verbessert.“ Der Präsident des Verwaltungsrats, Dr. Jörg Wolle, unterstrich das Fazit des Geschäftsführers: „Klingelnberg ist strategisch bestens aufgestellt, die Eigenkapitalquote wurde stark gesteigert und gleichzeitig die Dividendenfähigkeit wiederhergestellt.“

Die Aussichten: Für das aktuelle Geschäftsjahr 2023/24 rechnet die Klingelnberg-Gruppe trotz Belastungen aus Inflation und geopolitischen Unsicherheiten mit einem weiterhin hohen Auftragsbestand und -eingang. Das Unternehmen arbeite derzeit unter Volllast, was zu einem Umsatz in etwa auf dem Niveau des abgelaufenen Geschäftsjahres führen werde, lautete die Prognose. Beim operativen Ergebnis wird eine weitere Steigerung erwartet. „Die Klingelnberg-Gruppe hat im zurückliegenden Geschäftsjahr gezeigt, wie stark sie in den Märkten unterwegs ist“, sagte Jan Klingelnberg. „Wir blicken optimistisch in die Zukunft und sind überzeugt, dass auch das neue Geschäftsjahr ein sehr gutes werden wird.“

Unternehmen

Das 1863 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeitern in den Entwicklungs- und Produktionsstätten in Zürich, Hückeswagen und Ettlingen (Baden-Württemberg), davon etwa 800 an den Hückeswagener Standorten Peterstraße und Gewerbegebiet West 2. Vertriebs- und Serviceniederlassungen gibt es neben Deutschland und der Schweiz in Frankreich, Italien, Spanien, Japan, Indien, China, Brasilien, den USA und Mexiko.