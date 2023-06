Was können Menschen in der Schloss-Stadt zum Klimaschutz beitragen?

Bis Februar 2025 will die Stadtverwaltung ein Integriertes Konzept auf die Beine stellen. Bürger sollen mit einbezogen werden.

Von Brigitte Neuschäfer

Hückeswagen. Was können Menschen in der Schloss-Stadt tun, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten? Das ist die zentrale Frage, die die Stadtverwaltung mit einem Integrierten Klimaschutzkonzept für Hückeswagen beantworten will. Bis Februar 2025 soll das Konzept mitsamt konkretem Maßnahmen-Katalog stehen. Federführend erarbeitet wird es von Marius Burmester, Klimaschutzmanager der Stadt. Die Bürger werden einbezogen in den Prozess. Sie waren am Montagabend eingeladen zur Auftaktveranstaltung in der Realschule. Gut 20 Interessierte kamen.

Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Dietmar Persian führte Professor Dr.-Ing. Philipp Schepelmann vom Wuppertal Institut ins Thema ein. Er verzichtete auf Weltuntergangs-Rhetorik, verdeutlichte aber, dass es zu spät ist für kleine Schritte: „Viele Zeitfenster haben sich schon geschlossen. Uns bleiben nur noch 20 Jahre Zeit, um Klimaneutralität zu erreichen.“ Jetzt gehe es um einschneidende Veränderungen und tiefe Eingriffe in zentrale Lebensbereiche aller wie Ernährung, Wohnen und Mobilität. Schepelmann: „Diese Dynamik macht es schwer, den Klimaschutz voranzutreiben, weil die Gesellschaft sich spaltet. Den einen geht der Klimaschutz nicht weit genug. Auf der anderen Seite stehen die Leugner, die die Leute glauben machen wollen, dass wirklich tiefe Einschnitte vermieden werden können.“ „In einer überschaubaren Gemeinde wie Hückeswagen sind die Menschen besser in der Lage, die Spaltung der Gesellschaft eben nicht zuzulassen und einen faktenbasierten Diskurs zu führen, an dessen Ende ein konkreter Maßnahmen-Katalog für unterschiedliche Handlungsfelder steht.“

Klimaschutzmanager Marius Burmester ist in dem Prozess so etwas wie der Koordinator. Unterstützt wird er durch ein Fachbüro, die Gertec Ingenieurgesellschaft aus Essen. Finanziell gefördert wird die Stelle des Klimaschutzmanagers und die fachlich begleitete Arbeit am Konzept aus Mitteln des Bundes.

