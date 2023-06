Kleiner Kirchentag ist ein voller Erfolg

An der Pauluskirche war viel los.

Hückeswagen. Wenn nicht gerade Altstadtfest ist, ist es rund um die Pauluskirche eher ruhig. Doch am vergangenen Samstag war es anders. Endlich wieder einmal, möchte man sagen. „Wir haben schon ewig kein Fest mehr feiern können. Auch wenn die Vorbereitungen nicht immer ganz einfach waren, ist der heutige Tag den Aufwand doch auf jeden Fall wert gewesen“, meinte Mitorganisatorin und Presbyterin Brigitte de Buhr.

Ebenfalls im Vorbereitungsteam war der neue Kinder- und Jugendleiter Leo Kleinhans. „Wir hatten viele autonome Gruppen, die sich und ihre Ideen im Vorfeld eingebracht haben“, sagte er. Das Ergebnis war dann am Samstagnachmittag bis in den Abend hinein für Erwachsene, Kinder und Familien zu sehen und zu erleben. Los ging es am Nachmittag mit dem Kindermusical „Daniel in der Löwengrube“, das von den Paulus-Spatzen und Kindern aus dem evangelischen Arche-Kindergarten mit viel Freude in der Kirche präsentiert wurde. „Das war sicherlich ein Highlight“, sagte Brigitte de Buhr.

„Wir haben natürlich alle eingeladen, die zu uns kommen wollen. Aber es sollte auch ein Signal gesetzt werden, dass die Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde wieder lebendig und aktiv ist. Die Vakanz hat ja auch lange genug gedauert“, sagte Kleinhans schmunzelnd.

Und tatsächlich seien auch viele Familien zum Sommerfest gekommen, die er zuvor nicht oft oder auch überhaupt nicht im Gemeindekontext erlebt habe. „Das war für mich schon sehr schön zu sehen“, sagte Kleinhans.

Am frühen Abend wurde dann ein kleines Fazit gezogen. „Der Zuspruch war schon enorm, stellenweise waren um die 300 Menschen hier und haben viel Spaß gehabt“, sagte Kleinhans. Er freue sich besonders darüber, dass er über einen Kontakt in Lennep gleich zwei Hüpfburgen habe organisieren können.

Zudem gab es einen Tischkicker und eine Rollbahn. „Und auf dem Schlossplatz hatten wir eine Kletterwand, die ebenfalls sehr gut angenommen wurde“, freute sich Kleinhans. wow