Kleine Probleme im Dampfbad gelöst

Bürgerbad

+ © K.J. Überall Das Dampfbad ist eine weitere Attraktion im Bürgerbad Hückeswagen © K.J. Überall

Die IG Frühschwimmer wächst immer noch und hat als größter Verein 1864 Mitglieder.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wenn ein Verein 40.000 Euro für eine Investition in die Hand nimmt, ist das in der Regel ein Großprojekt. So auch beim Dampfbad des Bürgerbads, das die in die Jahre gekommene Dampfgrotte im Herbst abgelöst und für das die Interessengemeinschaft Frühschwimmer (IGF) eben diese Summe beigesteuert hatte. „Das war eine riesige Aufgabe, die wir im vergangenen Jahr an gleicher Stelle losgetreten haben“, erinnerte IGF-Vorsitzender Thomas Cosler am Montagabend auf der Jahreshauptversammlung im Kolpinghaus.

Die restlichen 45.000 Euro hatte die Stadt finanziert. Cosler dankte vor allem Rene Greif, einem der vier ehrenamtlichen Geschäftsführer der Bürgerbad gGmbH: „Er war in der Bauzeit praktisch jeden Tag mindestens einmal auf der Baustelle, war Ansprechpartner für die Baufirmen und ist damals beinahe ins Bürgerbad eingezogen.“

Aber auch die Handwerker wurden gelobt, ebenso ging der Dank an Bürgermeister Dietmar Persian und den Stadtrat, die das Projekt in die Haushaltsplanung aufgenommen und genehmigt hatten.

Allerdings musste Greif eine kleine „Kinderkrankheit“ des bei den Badgästen sehr beliebten Dampfbads vermelden. Sie betrifft die Lüftung: „Wir wussten vorher, dass wir uns mit der neuen Technik erst einspielen müssen“, sagte Greif. So wurde nun kürzlich bei einer Begehung des Dampfbads Schimmelbildung an der Decke festgestellt. „Der kam daher, weil am Abend die Fenster zum Lüften geöffnet werden, und sich der Dampf dann an der Decke sammelte“, erläuterte Greif.

Grund dafür sei, dass die Lüftung sich bei geöffnetem Fenster automatisch abschalte und somit der Dampf nicht mehr abgezogen werde. Daher musste nachgebessert werden, berichtete Greif: „Wir haben ein Pilzventil am Fenster einbauen und die Lüftung mit einer Nachlauffunktion versehen lassen.“ Die würde nun dafür sorgen, dass die Lüftung noch drei bis vier Stunden in Betrieb sei, auch wenn die Fenster geöffnet seien. „Damit sollten diese Probleme behoben sein“, bekräftigte Cosler.

Erneute Teilnahme am Projekt „NRW kann schwimmen“ ist geplant

Der Vorsitzende blickte auch abseits des „Megaprojekts Dampfbad“ auf ein zufriedenstellendes Jahr für die Frühschwimmer zurück. So habe sich die Mitgliederzahl wieder erhöht: „Um 7,2 Prozent oder in Zahlen um 125 im Vergleich zum Vorjahr.“ So seien zum Ende des vergangenen Jahres 1864 Mitglieder in Hückeswagens größtem Verein gemeldet gewesen. „Das ist eine erfreuliche Entwicklung, die wir natürlich auch unseren Schwimmkursen zu verdanken haben“, sagte der Vorsitzende.

In diesem Zusammenhang habe sich auch die Teilnahme am landesweiten Schulschwimm-Projekt „NRW kann schwimmen“ bewährt, auch wenn man sich dazu oft im Behörden- und Antragsdschungel wiedergefunden habe, merkte Sportwartin Tanja Bauer an.