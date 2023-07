Kirchliches Sommer-Angebot am Wasser

An der Bever-Talsperre in Hückeswagen findet wieder „Kirche unterwegs“ statt – Mit gemeinsamen Andachten, Spiel- und Bastelangeboten.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Geschichten, die von Wasser handeln, gibt es in der Bibel reichlich. Eine davon erzählte Pfarrerin Almuth Conrad am Freitagabend am Ufer der Bever-Talsperre in Hückeswagen. Auf der Liegewiese des Campingplatzes II macht der Evangelische Kirchenkreis Lennep wieder mit seinem Angebot „Kirche unterwegs“ Station. Die gesamten sechs Wochen der Sommerferien ist das Pädagogen-Team am Campingplatz präsent, um mit den Kindern zu spielen, zu basteln und auch mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Freitags gibt es zudem eine kleine Andacht – normalerweise im Kirchenzelt. Das Zelt ist jedoch beim Sturm vor eineinhalb Woche verschwunden. „Vermutlich ist es ins Wasser geweht worden, zumindest hat es jemand nahe dem Steg schwimmen sehen“, berichtete Koordinatorin Denise Steeger.

Dank des schönen Wetters konnte der Mini-Gottesdienst am Freitagabend auch ohne Zeltdach unter freiem Himmel stattfinden. Almuth Conrad erzählte die Geschichte von Noah und dem Bau seiner Arche. Passend zum Thema hatten die Kinder und Jugendlichen gleich mehrere Archen und allerlei Tiere aus Papier gebastelt und mit Teelicht-Gläsern zu einem kleinen Altar auf dem Boden zusammengestellt.

Die regelmäßigen Campingplatz-Besucher kennen das Angebot des Kirchenkreises und freuen sich darauf. „Ich komme schon seit 2015 hierher“, sagte Leonie (12), die mit ihrer besten Freundin Celine (13) zu den treuen „Kirche unterwegs“-Gästen zählt.

An vier Tagen die Woche ist das Team nachmittags und abends fünf Stunden lang auf der Wiese anzutreffen und bietet abwechslungsreiche Betätigungsmöglichkeiten. „Wir planen vorab ein gewisses Repertoire, müssen dann aber täglich auf die jeweilige Situation eingehen“, erläuterte Koordinatorin Denise Steeger. Die Mädchen lieben meistens kreative Bastelangebote, während die Jungen eher die Bewegungsspiele bevorzugen. So wie die Brüder Neo (11) und Matis (7), die beim Leitergolf ihre Geschicklichkeit im Werfen testeten.

Das Oberthema „Geschichten vom Wasser“ zieht sich in diesem Sommer wie ein roter Faden durch die sechs Wochen, wie Pfarrer Philipp Müller berichtete. Das Angebot spricht sich herum. Müller war von einem Ehepaar angeschrieben worden, dass wissen wollte, wann und wo „Kirche unterwegs“ an der Bever-Talsperre stattfindet. „Das Angebot und die Andachten sind offen für jeden“, machte Denise Steeger deutlich. Nicht nur Campingplatz-Bewohner und Gemeindemitglieder seien willkommen.

Und auch wenn das Team von „Kirche unterwegs“, das aus Sozialpädagogen, Erziehern und Studenten besteht, keine Aufsichtspflicht übernehmen kann, so sind doch manche Eltern froh darüber, ihre Kinder für ein paar Stunden gut betreut zu wissen.

In der ersten Ferienwoche läuft das Angebot meistens langsam an, später kommen täglich bis zu 25 Kinder zur Kirchenzelt-Wiese. Dabei bildet sich ein Querschnitt durch die Gesellschaft ab. „Viele Kinder sind bedürftig, haben Hunger und Durst oder sind allein, weil ihre Eltern arbeiten müssen. Manche sind auch emotional unterversorgt. Sie kleben an einem und holen sich das, was sie brauchen“, berichtete eine Betreuerin von ihren Erfahrungen.

Denise Steeger zeigte sich daher froh darüber, dass das Team für „Kirche unterwegs“ erweitert werden konnte. „Wir sind jetzt fast immer zu zweit im Dienst, so dass wir auch unterschiedliche Altersgruppen bedienen können“, sagte die 41-Jährige. Das sei bisher immer eine große Herausforderung gewesen. „Wenn 20 Kinder hier waren und auch die Eltern Redebedarf hatten, dann wusste man, was man am Ende des Tages getan hatte.“

Zum Ende der Andacht ließen die Kinder ihre Papier-Archen auf dem Wasser schwimmen, während auf dem Grill schon die Würstchen brutzelten. Pfarrerin Almuth Conrad verteilte Seifenblasen, in denen die Farben des Regenbogens zu erkennen waren. Beim Pusten durfte jeder Besucher sagen, wofür er dankbar ist. „Danke für die lieben Menschen, die das hier möglich machen“, sagte Pfarrer Philipp Müller. Auch Matis fiel etwas ein, wofür er Gott danken wollte: „Danke, dass ich eine schöne Familie habe“, sagte der Siebenjährige.

Für die Besucher ist der Aufenthalt bei „Kirche unterwegs“ wie eine zweite Familie, mit Menschen, die für alle Probleme und Sorgen ein offenes Ohr haben. Auf diese Gemeinschaft freuen sich nicht nur Leonie und Celine jedes Jahr aufs Neue. „Das Liebste, was wir hier machen, ist ‚Kirche unterwegs‘ und Schwimmen“, versicherten die Mädchen übereinstimmend.

Kirche unterwegs

Angebot: Die Aktion des Evangelischen Kirchenkreises richtet sich an Kinder ab drei Jahren und Jugendliche und findet an vier Wochentagen in den kompletten Sommerferien statt.

Motto: Die Aktion steht unter dem Motto „Geschichten vom Wasser“, die in der Bibel zu finden sind.

Zeitraum: Das Kirchenzelt am Campingplatz II der Bever-Talsperre (in der Nähe des „Beverblicks“) ist bis zum Ende der Schulferien (4. August) jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, jeweils von 15 bis 20 Uhr, besetzt. Willkommen sind auch Erwachsene.



Andacht: Während des Aktionszeitraums findet an jedem Freitagabend um 18.30 Uhr eine Andacht mit wechselnden Pfarrern und Themen statt.

