Kino für Kinder und Jugendliche

Angebot im Kultur-Haus Zach.

Hückeswagen. Für Kinder und Jugendliche bietet der Trägerverein im Kultur-Haus Zach in den Sommerferien wieder ein Kinoprogramm. Dienstags hebt sich der Vorhang für Kinder ab sechs Jahren, donnerstags gibt es Kinospaß für Teenies ab zwölf Jahre. Insgesamt flimmern zwölf Filme über die Kinoleinwand. Erster Termin ist am heutigen Dienstag, 27. Juni, mit einem Animationsfilm, bei dem Tiere ein Bühnenprogramm vorbereiten und für ihre Show einen Rockstar gewinnen wollen. Am Dienstag, 4. Juli, wird ein Film gezeigt, bei dem Schüler ein Musical einstudieren. Zwei Schüler beschließen, die Aufführung mit ihren magischen Tieren zu retten. In den weiteren Wochen folgen Filme über eine junge Hexe und ihre Freundin, ein Animationsfilm über eine Biene und ein Fantasy-Abenteuer mit einem Mann und seinem Plüschbär aus Kindheitstagen. Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr.

Für Teenies ab zwölf Jahren startet der Kinospaß am Donnerstag, 29. Juni, mit einem Action- und Abenteuerfilm, bei dem eine Gruppe eine abenteuerliche Fahrt auf dem Amazonas unternimmt, um einen Baum zu finden, der heilende Kräfte haben soll. Weiter geht es am Donnerstag, 6. Juli, mit einer deutschen Filmkomödie um die drohende Schließung eines Freibads. An den weiteren Donnerstagen folgen ein Abenteuerfilm mit einem Mädchen und einem weißen Löwen, ein Film über ein 17-jähriges Mädchen und ihren kranken Vater sowie eine Actionkomödie über die Geheimnisse einer verlorenen Stadt. Beginn: donnerstags, 15 Uhr.

„Wir freuen uns sehr, dass wir für das Kino wieder Unterstützer finden konnten. So unterstützt uns der Lions-Club Wermelskirchen-Wipperfürth, damit die Filmlizenzen erworben werden können. Ferner übernimmt der Hückeswagener Jens Wilke den Eintritt für alle Kinder und Jugendliche“, berichtet Detlef Bauer, Vorsitzender des Trägervereins.

Weitere Hinweise zu den Filmen sind auf Plakaten im Schaufenster am Kultur-Haus Zach zu finden. Am Kino-Kiosk erhalten die jungen Gäste Süßes und Getränke. -rue-