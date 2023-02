„Kinderkleiderbasar“ lockt wieder ins Kolpinghaus

Am 4. März gibt es gebrauchte Baby- und Kinderkleidung.

Hückeswagen. Nach der Premiere im März 2019 war dann auch gleich schon wieder Schluss mit dem Kinderkleiderbasar der Kolpingsfamilie, weil in den Jahren darauf das Coronavirus einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Nun gibt es aber eine Fortsetzung: Für Samstag, 4. März, steht von 11 bis 14 Uhr erneut ein Basar für Baby- und Kinderkleidung sowie -Schuhe für Frühjahr/Sommer im Saal des Hückeswagener Kolpinghauses am Wilhelmplatz an.

„Der Verkauf wird durch freiwillige Helfer organisiert“, teilt Kolping-Sprecher Christoph Steinert dazu mit. Wer an diesem Tag selbst etwas verkaufen will, muss sich vorab am kommenden Mittwoch (Aschermittwoch), 22. Februar, 17.30 bis 18 Uhr, im Kolpinghaus einen Etikettenbogen besorgen – 30 Etiketten gibt es für zwei Euro. Damit wird dann die zu verkaufende Ware markiert und mit Preisen versehen.

Die zu verkaufenden Kleidung kann dann in Körben am Freitag, 3. März, zwischen 15 und 16 Uhr, am Kolpinghaus abgegeben werden. Nicht verkaufte Teile können tags drauf nach dem Kleiderbasar in der Zeit von 17 bis 17.30 Uhr wieder abgeholt werden.

Zehn Prozent der Verkaufserlöse kommen der DLRG Hückeswagen für deren Kinder- und Jugendschwimmausbildung als Spende zugute.

Weitere Informationen zum Kolping-Basar gibt es bei Michaela Bosbach unter Tel. (02192) 932435. büba