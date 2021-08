Kinder sollen Muttersprache nicht verlernen

Kultur

+ © Wolfgang Weitzdörfer Ayat Bodaka (M.) war in Syrien Lehrerin, ehe sie fliehen musste. Sie bietet in der Stadtbibliothek einen Kursus an und hilft Kindern wie Sara (l.) und Logeen (r.), ihre Muttersprache nicht zu verlernen. © Wolfgang Weitzdörfer

Die aus Syrien geflüchtete Lehrerin Ayat Bodaka bietet Arabischkurse in Hückeswagen an.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wenn von Integration die Rede ist, dann geht es meist um Deutschkurse, Adaption an die neue Kultur und die neue Heimat. Dass hinter jedem Mensch, der aus seiner alten Heimat flüchten musste, immer auch eigene Identität, Sprache und Kultur stecken, wird dabei oft nicht bedacht. So ist es natürlich sehr schön und auch wichtig, wenn etwa Kinder aus Syrien, Afghanistan oder dem Iran möglichst schnell Deutsch lernen. Und meist klappt das auch wunderbar, denn schließlich lernen Kinder sehr schnell, zumal, wenn sie unter Gleichaltrigen sind. Schade ist es dann aber, wenn sie darüber ihre eigene Muttersprache verlernen.

Das hat sich auch die 33-jährige Syrerin Ayat Bodaka gedacht. Die junge Mutter ist mit ihrem Mann und den drei Kindern aus Idlib südwestlich von Aleppo vor dem Krieg und den Bomben geflohen und lebt seit vier Jahren in Hückeswagen. Sie selbst hat den B1-Sprachkursus absolviert und würde gerne den B2-Kursus machen. „Das ist mit der Kinderbetreuung aber leider nicht so einfach zu machen“, sagt sie.

„Ich möchte nicht, dass sie ihre Muttersprache verlernen.“

Ayat Bodaka, Lehrerin

Die Idee zum Muttersprachlerkursus, den sie jeden Dienstagnachmittag von 16.30 bis 18 Uhr in der Stadtbibliothek an der Friedrichstraße anbietet, ist ihr gekommen, als sie mitbekommen hat, dass viele Kinder einfache arabische Worte wie Apfel nicht mehr kennen. „Ich möchte nicht, dass sie ihre Muttersprache verlernen“, sagt die 33-jährige Ayat Bodaka.

Daher hat sie sich mit der Weitblick-Lotsin Margareta Coenen zusammengesetzt, um eine Lösung zu finden. „Ayat Bodaka hat mich angesprochen, ob es nicht eine Möglichkeit gebe, dass sie einen solchen Muttersprachlerkursus anbieten könne“, sagt Margareta Coenen. Ihr sei direkt das Bürgercafé am Dienstagnachmittag in den Sinn gekommen, sagt die Weitblick-Lotsin. „Die Kinder sind in der Regel bis 16 Uhr in der Schule und können im Anschluss daran noch in die Bibliothek kommen“, sagt Margareta Coenen. Tafel und Schreibzeug stünden zur Verfügung.

Und es ist für die Kinder – manchmal sind es 10 bis 15, manchmal auch weniger – die zum Kursus kommen, tatsächlich noch ein wenig mehr Schule an diesem Tag. Wie etwa für die achtjährige Sara, Kurdin aus Syrien. Das Mädchen spricht fließend Deutsch, spricht zu Hause mit den Eltern viel Deutsch, aber auch Kurdisch. „Ich verlerne das aber schon mehr und mehr, weil ich nur noch wenig spreche“, sagt die Achtjährige.

Ayat Bodaka hat in Syrien als Lehrerin gearbeitet

Bei Ayat Bodaka lernt sie allerdings Arabisch. „Das ist natürlich ein anderes Alphabet, das muss ich erst einmal genau lernen, obwohl ich es schon ein bisschen kenne“, sagt Sara. Kurdisch werde mit lateinischen Buchstaben geschrieben. Das arabische Alphabet habe sie von zu Hause schon ein wenig gekannt, sagt Sara. „Am besten kann ich Deutsch, meine Eltern lernen auch von mir, weil ich viel mit ihnen auf Deutsch rede“, sagt das Mädchen. Sie finde es aber toll, dass sie in der Stadtbibliothek in Hückeswagen auch das Arabische üben könne.

Ayat Bodaka hat in Syrien als Lehrerin gearbeitet, bevor sie von dort fliehen musste. Insofern liegt ihr die Arbeit mit den Kindern natürlich im Blut. „Zwei oder drei Unterrichtseinheiten pro Woche wären natürlich besser, aber einmal pro Woche ist schon auch gut“, sagt die 33-Jährige. Sie macht mit ihren Schülern Sprechübungen, aber natürlich müssen auch die Buchstaben und Worte gelernt werden. So zeichnet sie die einzelnen Buchstaben auf die Tafel, lässt sie von den Kindern nachsprechen und fordert sie dann auf, Worte zu den Buchstaben zu finden.

ANGEBOT KURS Der Muttersprachlerkursus findet jeden Dienstagnachmittag von 16.30 bis 18 Uhr im Rahmen des Bürgercafés in der Stadtbibliothek an der Friedrichstraße 18 statt. Jeder, der gerne Arabisch lernen möchte, ist eingeladen, daran teilzunehmen, sagt Leiterin Ayat Bodaka. „Es würde mich sehr freuen, wenn auch Deutsche kommen würden“, ergänzt die 33-Jährige.

„Wir lernen die Hochsprache, nicht die einfache Sprache auf der Straße oder die vielen verschiedenen Dialekte“, sagt die 33-Jährige. Dabei würde sie den Unterricht sehr von der Basis angehen und erst einmal alle 29 arabischen Buchstaben erlernen. „Alles der Reihe nach, so klappt das am Besten“, zeigt sich Ayat Bodaka von diesem Vorgehen überzeugt.