Kinder segeln im eigenen Boot auf der Bever

Beim Camp der Segler-Vereinigung Wuppertal lernen 17 Mädchen und Jungen auf der Bever-Talsperre den Sport kennen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Es ist ein wolkenverhangener Vormittag, weitgehend windstill. „Kein Problem, solange es nicht gewittert, gehen wir auf den See“, sagt Klaus Rosanowski, Pressewart bei der Segler-Vereinigung Wuppertal 1971, die an der Bever-Talsperre in Käfernberg ihr Vereinsgelände hat. Doch es sind nicht Vereinsmitglieder, die in dieser Woche im Mittelpunkt stehen – sondern die zweite Woche des Segelcamps, das der Verein seit Jahren in den Sommerferien anbietet.

„In dieser Woche sind 17 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren aus Hückeswagen und Wipperfürth mit dabei. Sie sind am Sonntagmorgen angekommen und bleiben noch bis Samstagvormittag – sie übernachten hier in Zelten und haben jeden Tag Programm an und im Wasser und in den Booten“, sagt Rosanowski. Zum einen wolle man den Kindern und Jugendlichen den Segelsport nahebringen. „Auf der anderen Seite geht es uns als Verein natürlich auch darum, Nachwuchs zu generieren“, sagt Rosanowski.

Der Aufwand bei einem Segelcamp ist groß

Denn auch die Segler-Vereinigung Wuppertal hat die gleichen Schwierigkeiten, junge Menschen für sich zu gewinnen, wie andere Vereine auch. „Dazu kommt, dass der Aufwand bei uns etwas höher ist, als etwa im Fußball- oder Tennisverein“, sagt Rosanowski. Er merke auch immer bei den Segelcamps, dass der Sport bei den Kindern und Jugendlichen nicht wirklich bekannt sei. „Natürlich wissen sie über das Schwimmen Bescheid, aber wenn es dann ums Segeln geht, dann sieht das schon anders aus“, sagt er.

Beim Segelcamp geht es in erster Linie darum, die Grundlagen kennenzulernen. „Was ist ein Segel? Welche unterschiedlichen Boote gibt es? Wie funktionieren Knoten?“ Solche Fragen werden an den ersten beiden Tagen im Camp geklärt. „Am Nachmittag des zweiten Tages waren die Kinder dann schon auf dem Wasser. Am Dienstag ging es in den kleinen Booten schon alleine oder zu zweit auf die Bever. „Die Kinder lernen Selbstständigkeit und Verantwortungsgefühl – denn sie müssen vor dem Zuwasserlassen genau überprüfen, ob das Boot korrekt ausgerüstet ist. Dazu kommt Teamfähigkeit – das Slipping, wie man das Zuwasserlassen auch nennt, schafft man nicht alleine“, sagt Rosanowski. Natürlich seien immer erfahrene Helfer mit auf dem Wasser, die eingreifen könnten. „Und wir haben auch gelernt, was man im Falle des Kenterns des Bootes macht.“

Manche Kinder sind sogar schon Segelcamp-Veteranen

Acht Betreuer und weiterer Helfer seien Teil des Segelcamps. Wie Leia, eine Übungsleiterin, die zum dritten Mal dabei ist. „Die Kinder sind in dieser Woche sehr begeisterungsfähig und stellen jede Menge Fragen“, sagt die junge Frau. Und: „Sie wollen schon mal Dinge wissen, die ich nicht direkt beantworten kann – aber solange wir eine Antwort im Team finden, ist das schon in Ordnung.“

Anton ist mit seinen neun Jahren bereits ein alter Segelcamp-Hase: „Ich bin schon zum dritten Mal dabei.“ Eigentlich kommt er aus Aachen, sein Opa ist aber Vereinsmitglied. „Daher bin ich schon öfter auf einem Boot gewesen“, sagt er.

Abends um 21 Uhr sind die Kinder dann platt

Zum ersten Mal ist die siebenjährige Emma dabei. „Ich konnte hierher sogar zu Fuß gehen, da ich auch an der Bever wohne“, sagt sie. Ein wenig aufgeregt sei sie schon, da sie gleich mit einem Bootspartner auf die Talsperre dürfe. „Wir waren zwar gestern schon auf dem Wasser, aber alleine ist ja schon noch einmal etwas anderes“, sagt die Siebenjährige.

Und in der Tat, als sie mit ihrem Segelpartner Tadeus dann im Boot sitzt, das von den Helfern Luke und Johannes zu Wasser gelassen worden ist, spiegeln sich Vorfreude und Aufregung in ihrem Gesicht wider. „Ich bin bislang nur selbst in einem Ruderboot auf der Bever gewesen“, sagt Emma und lacht.

Abwechslung wird großgeschrieben – neben den praktischen und theoretischen Einheiten rund ums Segeln, gibt es an den Abenden Geländespiele und andere Aktivitäten. „Es ist kein Wunder, dass die Kinder dann platt sind und spätestens um 21 Uhr abends schlafen“, sagt Rosanowski.

www.svwu.de

Hintergrund

Schon mit sechs Jahren können Mädchen und Jungen bei der Segler-Vereinigung Wuppertal das Segeln lernen – wichtigste Voraussetzung ist das Schwimmabzeichen „Seepferdchen“. Die Bambini-Gruppe richtet sich speziell an Jungen und Mädchen ab diesem Alter. Oberstes Ziel des Bambini-Kurses ist der sogenannte Jüngstensegelschein. „Das ist die Voraussetzung, um dann richtig das Segeln erlernen zu können“, sagt Klaus Romanwoski, Pressewart und Jugendvorsitzender des Vereins.