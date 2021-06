Kinder nehmen Tornister gleich mit

Schulranzenmesse

Sitzt der Schulranzen richtig? Und vor allem: Gefällt er? Einzelhändler Uwe Heinhaus passt den Tornister an, den Mutter Ines und Sohn Carl Konrad ausgesucht haben. Neben den Schulranzen gab es noch eine Fülle von Angeboten rund um die Einschulung beim 14. Schulranzentreff im Kultur-Haus Zach.

Die 14. Schulranzenmesse des Hückeswagener Einzelhandels bot zahlreiche Aktionen für angehende i-Dötzchen.

Von Antje Dahlhaus

Aufgeregtes Stimmengewirr kennzeichnete am Samstag die Atmosphäre im Haus Zach. Zur 14. Schulranzenmesse drängten sich von Anfang an Kinder mit Eltern und Großeltern auf zwei Etagen. Gemeinsames Ziel von Ausstellern und Besuchern: den angehenden i-Dötzchen einen möglichst guten Start in den Schulalltag zu ermöglichen.

„Ich begegne den Kindern immer auf Augenhöhe“, sagt Uwe Heinhaus und geht in die Hocke. Dort ist er in die Augen von Timo, der die Qual der Wahl zwischen fünf Tornistern hat. Eine Vorauswahl, die er unter fachkundiger Beratung unter 240 Ranzen getroffen hat. „Wichtig ist erstmal, ein Verhältnis aufzubauen“, sagt Heinhaus und trifft mit den Kindern dann eine Vorauswahl. Er fragt nach Farbe und Lieblingsmotiven und schätzt derweil schon mal die Statur des Kindes ein. „Meistens ist es dann auch ok, wenn aus dem Trecker dann ein Monstertruck wird“, ist seine Erfahrung.

Wichtig ist ihm vor allem, dass der Ranzen dem Kind gefällt und nicht nur Eltern oder Großeltern. Denn nur dann lande der nicht schon nach einem halben Jahr ungeliebt in der Ecke. „Außerdem frage ich immer nach dem Schulweg“, erläutert er. Und wenn dann gesagt werde, eine Viertelstunde, hake er nach: „Eine Erwachsenenviertelstunde oder eine Kinderviertelstunde?“. Die meisten Kinder werden an diesem Vormittag fündig und können den Tornister dann auch direkt mitnehmen. Zusätzlich gibt es noch ein geschenktes Plüschtier, „das auf den Tornister aufpasst“, wie Heinhaus augenzwinkernd meint.

Zusammen mit der Volksbank, die von Anfang an als Partner der Messe dabei ist auch Optiker Bernd Lammert vor Ort. Er bietet einen Sehtest an, nicht nur für die Kinder, sondern auch für deren Eltern. „Ich hatte gerade einen Vater hier, der einen deutlichen Unterschied zwischen den Sehstärken der beiden Augen hatte“, sagt er. Gemerkt habe er das selber nicht.

Guter Blick auf die Tafel ist entscheidend

Für Kinder sei ein guter Blick auf die Tafel entscheidend für den Lernerfolg. Den Gang zum Augenarzt ersetzte der Sehtest aber nicht.

SCHULANFANG 14. MESSE Auf der 14. Schulranzenmesse bot Uwe Heinhaus auch den Blick auf historische Schulanfänge. Ein klassischer Scouttornister aus dem Jahr 1975 wurde ebenso ausgestellt wie ein ledergenähter Ranzen von 1943, den voll ausgestattet Gerhard Burghoff zur Verfügung stellte. Letzteren ließ sein Vater in Oslo anfertigen und schickte ihn dem Sohn zum Schulstart zu.

Er solle vielmehr Orientierungshilfe sein. Mehr Ratgeber sein, ist auch das Bestreben der Zahnarztpraxis von Dr. Thilo Prochnow. Gleich vier Mitarbeiterinnen versuchen hier, spielerisch Tipps für die gesunde Ernährung rüberzubringen und dabei gleichzeitig die Angst vorm Zahnarztbesuch zu nehmen. „Heute beginnt man mit der Prophylaxe schon im Kindergarten, da hat sich viel bewegt“, sieht Natascha Breidenbach vom Praxisteam die Zahngesundheit auf dem richtigen Weg. Hier gibt es neben Tipps einen Apfel mit auf den Weg – und ein Zahnpflegeset. Kinderschminken und kostenlose Ballons runden den perfekten Schulmessetag für viele ab.

Die Volksbank hält das Erlebnis für jedes Kind fotografisch fest. „Die Aufnahmen werden zugeschickt und jedes Kind nimmt dann an einem Gewinnspiel teil“, erläutert Inka Weischel. Zudem gibt es einen Sportbeutel nebst Butterbrotdose für den künftigen Schulweg.

Dass Schule jedoch nicht alles ist, möchte das Jugendzentrum aufzeigen. „Unser Angebot, zweimal samstags, richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahre“, sagt Leiterin Andrea Poranzke. Ein Angebot, das extra auf den Samstag gelegt wurde, „weil Kinder in der Woche kaum noch Zeit haben“, weiß sie aus Erfahrung.

Zudem komme dies auch berufstätigen Eltern entgegen, die samstags ihre Einkäufe erledigen. „Zwei Tage vor Weihnachten hatten wir 46 Kinder hier“, erzählt sie. Angebote für Kinder und Jugendlichen bis zum Erwachsenenalter zu machen, sei ihr ein Anliegen. Die bunte Mischung auf der kleinen Messe kam bei den Kindern gut an.