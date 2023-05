Heute: Kinder-Ferien-Kino im Haus Zach

Hückeswagen. -büba- Im Zuge der eintägigen Pfingstferien bietet der Trägerverein des Kultur-Hauses Zach in Hückeswagen für alle Kinder ab sechs Jahren für heute, Dienstag, das Kinder-Ferien-Kino an. Gezeigt wird ab 14.30 Uhr ein Abenteuerfilm von 2021, in dem ein Weltreisender und Abenteurer von einem König eingeladen wird, zurück in die Stadt zu kommen, die er einst gegen einen feindlichen Angriff gerettet hat.