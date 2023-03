Kinder bauen eine Welt aus Holzklötzchen

Landeskirchliche Gemeinschaft hatte Acht- bis Zwölfjährige eingeladen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Im Vereinshaus der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Scheideweg sind am Wochenende 60.000 Holzklötzchen angeliefert worden. Etwa 60 Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren haben vor allem am Samstag jede Menge Zeit, um mit diesen Klötzchen nach Herzenslust zu bauen. Ermöglicht werden diese etwas anderen Bauarbeiten, wie Gemeindemitglied Anette Lemke mitteilt, durch den Bibellesebund aus Marienheide: „Sie haben das Projekt Holzbauwelt im Angebot, mit dem sie in die Gemeinden kommen.“

Sie selbst habe ihre Kinder bereits in andere Gemeinden gebracht, in denen die Holzbauwelt schon zu Gast war. „In Hückeswagen hat es das Angebot aber noch nicht gegeben“, sagte sie. Wobei es bereits für 2020 geplant gewesen sei – am Tag, als der erste Lockdown in Kraft getreten sei.

Es ist eindrucksvoll, wenn der unvorbereitete Besucher den Gemeindesaal betritt. Auf der Bühne entsteht, als Anette Lemke mit ihren Kolleginnen schon beginnt, die Tische fürs Mittagessen zu decken, ein großer Turm. Er ist bereits über zwei Meter hoch und besteht nur aus übereinandergestapelten Klötzchen. Mit zwei Leitern stehen die Helfer, große wie kleine, um das Bauwerk. „Der Turm wird nach Plan am Sonntagvormittag beim Abschlussgottesdienst zum Einsturz gebracht – das ist immer ein Highlight der Holzbauwelt“, sagt Anette Lemke.

Neben dem Bauen gibt esGeschichten aus der Bibel

„Es gibt viel Zeit zum Bauen, das steht schon im Mittelpunkt. Aber darum herum gibt es auch Bibelgeschichten, vor allem über Moses. Aus diesen Geschichten können die Kinder dann Inspiration zum Bauen ziehen“, sagt Anette Lemke. Etwa, indem sie Pyramiden bauen, denn Moses wurde am Ufer des Nils ausgesetzt und von der Tochter des Pharaos gefunden. „Wir haben auch ein paar Bilder als Ideeninspiration ausgelegt, aber wie sich gezeigt hat, brauchen die Kinder die gar nicht – sie haben selbst genug eigene Ideen“, sagt Anette Lemke.

Da sind etwa Stina, Carina und Lissy am Werk. „Wir haben schon einen Tempel gebaut, einen Tempel Gottes. Den haben wir aber wieder eingerissen“, sagt die zehnjährige Stina. Die elfjährige Lissy ergänzt: „Jetzt werden wir ein Iglu bauen.“ Einen Baustellen-Rap haben die Kinder auch geschrieben: „Wir sind die Bauarbeiter und wir bauen immer weiter, auf die Schnelle, mit der Kelle, hier auf unserer Baustelle. Wir bauen hoch, wir bauen tief, bauen immer gerade, niemals schief. Denn wir haben ne Wasserwaage – und den Meisterbrief“, singen sie.

Auch Jan (10) ist eifrig am Werk: „Am Anfang wollten wir das Kolosseum in Rom bauen, aber dann wurde irgendwie ein Palast daraus.“ Später hätten sich kleinere Gruppen zusammengetan, um sich einem großen Projekt zu widmen: „Wir wollen jetzt Rom bauen. Gerade sind wir am Petersdom – wir wissen aber noch nicht, wie wir die Kuppel bauen sollen“, sagt der Zehnjährige. Das scheint ihn aber nicht wirklich davon abzuhalten, denn auch er widmet sich sofort wieder mit Feuereifer dem Spiel mit den Klötzchen.

Der Bibellesebund ist ein internationales christliches Werk, der seinen Ursprung in London des Jahres 1867 hat. Er hat das Ziel, Menschen den Zugang zur Bibel zu geben.