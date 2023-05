Kennengelernt und verlobt an Silvester

65 Jahre sind Klaus und Irmgard Göhl verheiratet und feiern nun Eiserne Hochzeit.

Von Heike Karsten

Radevormwald. Es heißt, dass bestimmte Sternzeichen-Konstellationen besonders gut passen für eine funktionierende Ehe. Dass die Kombination Westfälin und Sachse ebenfalls für viele glückliche Ehejahre stehen kann, dafür sind Klaus und Irmgard Göhl der beste Beweis. Am gestrigen Dienstag, 16. Mai, feierten die Radevormwalder ihre Eiserne Hochzeit nach 65 Ehejahren.

Seit 1976 lebt das Paar im eigenen Haus in der Stadt auf der Höhe. Der ganze Stolz sind die drei Kinder und zwei Enkelkinder, die aus der Ehe entstanden sind. Das Paar erinnert sich rückblickend an viele schöne Momente. „Selbst unsere Kinder sagen heute, dass bei uns immer nur Harmonie geherrscht hat“, sagt der 93-Jährige.

Kennengelernt hat sich das Paar bei einem Tanzabend an Silvester 1951/52 in Herdecke, der Geburtsstadt von Irmgard Krumnack, wie sie mit Mädchennamen hieß. „Wir haben damals in Wetter gewohnt“, berichtet Klaus Göhl, der im sächsischen Glauchau geboren wurde. Am Silvesterabend war er mit seinen Eltern im Theater, bevor er anschließend mit seinem Bruder zum Tanzen ging. Dabei war ihm seine heutige Ehefrau aufgefallen, die er zum Tanzen aufforderte. Im neuen Jahr verabredete man sich zum Spaziergang. „Ich war damals gerade 16 Jahre alt“, erinnert sich die heute 87-Jährige, die mit ihrem Mann also schon seit 71 Jahren und damit den Großteil ihres Lebens zusammen ist. Nach dem Schulabschluss in Vorhalle (Hagen) ging sie in die Lehre zur Kaufmännischen Angestellten.

Die Kindheit von Klaus Göhl war vom Zweiten Weltkrieg bestimmt. Der Älteste von fünf Geschwistern besuchte die Schule in Krumhermersdorf und Magdeburg. „Als wir ausgebombt wurden, gingen wir in den Vorharz und ich musste die Schule abbrechen“, erinnert sich der Jubilar.

Fast wäre er noch als Soldat eingezogen worden. „Ich hätte mich am 15. April 1945 melden müssen. Am 11. April sind die Amerikaner bei uns einmarschiert.“ Bei der Reichsbahn begann er eine Lehre als Schlosser. Ein gutes Jahr war er in Frankreich und Luxemburg auf Montage. Zu der Zeit war das Paar schon zusammen und konnte sich nur Briefe schreiben. Klaus Göhl holte später die Mittlere Reife nach und studierte Maschinenbau.

An Silvester 1956/57 verlobte sich das Paar. Erst sieben Jahre nach dem Kennenlernen wurde in der evangelischen Kirche in Hagen-Vorhalle der Bund der Ehe eingegangen.

Beinahe wäre das Paar nach Brasilien ausgewandert

1958 kam Tochter Marion, 1962 Tochter Sabine und 1967 Sohn Martin zur Welt. „Drei, die uns glücklich gemacht haben“, steht unter einem Bild der Kinder im Fotoalbum. Die Familie wohnte zunächst in Ennepetal-Altenvoerde, später in Halver und Hückeswagen. „Beinahe wären wir nach Brasilien ausgewandert“, fügt der 93-Jährige hinzu, der von der Firma Krupp in Essen ein Arbeitsangebot im Ausland bekommen hatte. „Man wollte sich ja weiterentwickeln“, sagte der Radevormwalder, der seinem Heimatland dann aber doch treu blieb. Nach Anstellungen als Ingenieur bei den Firmen Peddinghaus und Bêché & Grohs in Hückeswagen machte sich der Ingenieur im Bereich der Umformtechnik (Schmieden und Pressen) selbstständig. Seine Ehefrau kümmerte sich nicht nur um Haus und Kinder, sondern half als Kauffrau auch im Büro mit.

+ Irmgard Göhl (88) und ihr Mann Klaus Göhl (93) feiern am 16. Mai ihre Eiserne Hochzeit. © Jürgen Moll

In der Freizeit war das Paar immer aktiv, wie beispielsweise beim Tennisspielen, Walking, Kegeln oder auch im Turnverein. Auch an viele schöne Urlaube mit dem Flugzeug, dem Motorrad oder dem Campingwagen kann sich das Jubelpaar erinnern. „Mit dem Motorrad sind wir jeweils 4000 Kilometer durch Frankreich und durch Italien gefahren“, erzählt Klaus Göhl. Für Stimmung im Haus haben die beiden Enkelkinder gesorgt. „Wir haben sie mit großgezogen. Es war eine schöne Zeit – man wird nochmal jung“, denkt die 87-Jährige gerne zurück.

Heute lassen die Jubilare es etwas ruhiger angehen. Mit dem Lesen von Büchern und Rätselsendungen im Fernsehen wird das Gehirn trainiert. Was Irmgard Göhl besonders an ihrem Mann schätzt, ist die Begabung, ihr schöne Briefe zu schreiben. Das tat er nicht nur in jungen Jahren, bei seinen Auslandsaufenthalten, sondern auch noch heute. Einen Geheimtipp, wie man es bis zur Eisernen Hochzeit schafft, hat das Paar nicht. „Das liegt an jedem selber“, sagt Klaus Göhl. Der Wunsch für die Zukunft: „Glücklich und gesund weiterleben“, sagt der 93-Jährige.