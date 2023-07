Keine Ende des Restaurants Hofgarten: „Wir sind hier und wir bleiben hier“

Die Betreiberfamilie Vasilic möchte mit den Gerüchten über eine Schließung aufräumen.

Hückeswagen. Es sind Gerüchte, die sich schon seit einigen Monaten hartnäckig halten, obwohl nichts dran ist. Noch vor Corona ist der Betreiberfamilie des Restaurants „Hofgarten“ an der Kölner Straße über Kunden zu Ohren gekommen, dass das Haus, das sie seit 2010 gepachtet haben und seitdem dort ihr Restaurant betreiben, zwangsversteigert werden solle.

„Der Hintergrund ist etwas kompliziert“, sagt Sohn Slavko Vasilic. Und zwar bestehe das Grundstück aus zwei Teilen, die unterschiedlichen Parteien gehörten. „Der eine Teil ist das Haus und ein Teil der Terrasse, der andere Teil fängt auf der Terrasse an und umfasst noch einen großen Bereich ungenutzter Grünfläche“, sagt Slavko Vasilic. Für diesen Teil sei die Grundschuld über einen längeren Zeitraum offen gewesen, so dass es zur Versteigerung gekommen sei. „Aber der andere Grundstücksteil – der ja jemand anderem gehörte –, war davon an sich nicht betroffen. Nur waren beide Grundstücksteile gemeinsam im Grundbuch eingetragen, was nie geändert wurde“, sagt Jagoda Vasilic. In den 1990er Jahren hätte das eigentlich geschehen müssen.

Sie, ihr Mann Radan und Sohn Slavko haben sich dann aber mit den Grundstückseigentümern zusammengesetzt. „Wir wollten Haus und Grundstück schon vor 13 Jahren kaufen, damals sind wir uns aber über den Preis nicht einig geworden. Das hat dann jetzt geklappt – weil es aber so komplizierte Voraussetzungen waren, hat es bis März 2023 gedauert, bis endlich alles in trockenen Tüchern war“, sagt Slavko Vasilic.

Verändert habe sich nur der großzügige Außenbereich

Das Problem sei nun aber, dass sich die Gerüchte über die anstehende Zwangsversteigerung und das damit einhergehende Ende des „Hofgartens“ nach wie vor hielten, sagt Radan Vasilic. Seine Frau betont: „Uns ist es besonders wichtig, dass die Menschen in Hückeswagen wissen, dass das nicht stimmt. Wir sind hier und bleiben hier.“

Verändert habe sich nur eine Sache – und zwar der großzügige Außenbereich. „Wir sind das schon 2021 angegangen, als klar wurde, dass in Corona vor allem die Außengastronomie als erstes wieder möglich wird. Da haben wir die Terrasse erweitert und den Boden neu gemacht“, sagt Jagoda Vasilic. Ihr Mann ergänzt: „Wir haben dann noch vor, den restlichen Garten – immerhin etwa 600 Quadratmeter – auch noch in eine schöne Gartenanlage zu verwandeln.

Im Moment ist da vor allem grüne Wildnis. Aber wir wollen das herrichten, ein paar Obstbäume pflanzen und den Garten im Hofgarten noch schöner gestalten.“ Wann das geschehe, sei aber im Moment noch nicht klar. „Es geht erst einmal darum, endgültig klarzumachen, dass Haus und Grund jetzt in Familienbesitz sind – und wir hier bleiben werden“, betont Jagoda Vasilic. -wow-

