Kein Wochenmarkt wegen des Feiertags

Ausfall

+ Der nächste Wochenmarkt ist erst am 19. Mai.

Wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt am Donnerstag kommender Woche fällt der Wochenmarkt aus.

Das teilt Kerstin Arhelger vom Organisator, der Deutschen Marktgilde, mit. Der nächste Wochenmarkt findet wie gewohnt am kommenden Donnerstag, 19. Mai, auf der für den Verkehr gesperrten Bahnhofstraße statt. An diesem Tag wird dann auch wieder Geflügelhändler Willi Klaas mit einer großen Auswahl an Hühnern (Sussex, Grünleger und Mastküken), Enten, Gänsen, Puten, Wachteln und Perlhühnern zum Wochenmarkt kommen. Die Tiere können bei Willi Klaas vorab auch telefonisch bestellt werden unter (01 70) 8 06 03 03. büba