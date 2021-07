Kamelle reichen bis zum Schluss

Karneval

+ © Hans Dieter Schmitz Das Kinderprinzenpaar Sophie Dirschka und Linus Karthaus verteilte unaufgeregt die Kamelle und Strüßchen. © Hans Dieter Schmitz

Fünf Wagen und elf Fußgruppen machen bei Rä-Te-Ma-Teng mit. Schwere Lkw sichern den Zug.

Von Bernd Büllesbach

Kommunalpolitische Themen standen im Vordergrund beim Rosenmontagszug. So stellte der Mottowagen der Kolpingsfamilie fest: „Wenn Biker an der Bever rocken, können wir nicht mehr im Garten hocken.“ Unterstrichen wurde der Auftritt durch „Rockerkluft“ mit auffälligen Tattoos. Die Handwerker fragten: „20 Millionen für den Schulumbau, wer soll das bezahlen?“

+ Auch der bergische Löwe ließ sich bei Rä-Te-Ma-Teng blicken. © Hans Dieter Schmitz

Der Schützenverein stellte mit 30 Teilnehmern die größte Fußgruppe. Alle einheitlich als Dalmatiner verkleidet, sorgten sie für Aufmerksamkeit. Die Frauen von der kfd hatten wahrscheinlich alle den gleichen Frisör: Die „Igelfrisur“ war das bestimmende Merkmal. Die Ratsbläser an der Spitze des Zuges intonierten als Uraufführung eine Komposition des verstorbenen Franz Mostert mit dem Titel „RäTeMaTeng“. Sehr aufwendig gestaltet war der Wagen der „Echten und namenlosen Freunde“. Alle unschwer als Tannenbaum erkennbar verkleidet, gehörten sie mit etwa 22 Teilnehmern zu den größeren Gruppen.

Sozialarbeiter zeigte sich optimistisch

Zugleiter Holger Schmidt hatte alle Hände voll zu tun, den Zug zu organisieren. An strategisch wichtigen Punkte hatte Roland Kissau vom Ordnungsamt in Absprache mit der Polizei schwere Lkw vom Bauhof postiert. Auch Sozialarbeiter Mario Moritz war eingebunden. „Ich erwarte keine alkoholbedingten Ausfallerscheinungen von Jugendlichen“, gab er sich optimistisch.

+ Standpunkt von Markus Schumacher © RGA

Im letzten Wagen des närrischen Zuges grüßten huldvoll Sophie Dirschka und Linus Karthaus als Kinderprinzenpaar. „Ich habe einige wertvolle Tipps von meinem Bruder Gideon bekommen, der vor drei Jahren Prinz war“, erzählte Linus. Unaufgeregt und routiniert warfen sie Kamellen und Strüßchen unter die Jecken. In der Islandstraße verdichteten sich die Zuschauermengen. Dementsprechend hagelte es Wurfmaterial in großen Mengen. Für Nachschub war gesorgt. Die Bagagewagen sorgten für neues Wurfmaterial, das bis zur Auflösung des Zuges am Schloss-Platz reichte.