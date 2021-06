Die CDU kämpft um das Vertrauen

Politik

+ © Henning Kaiser/dpa Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer oder Jens Spahn (v.l.)? Christian Schütte aus Hückeswagen glaubt an einen Zweikampf. © Henning Kaiser/dpa

Die Hückeswagener Christdemokraten diskutieren über die möglichen Nachfolger von Angela Merkel.

Von Joachim Rüttgen

Obwohl eine Regionalkonferenz keine echte Befragung ist und auch keine Urabstimmung an der Basis bedeutet, sieht Christian Schütte, CDU-Fraktionsvorsitzender in Hückeswagen, sie als richtiges Mittel an. „Die Konferenz ist ein en-masse-Bewerbungsgespräch, bei der die Kandidaten zeigen, für welche Richtungskorrektur sie stehen“, sagt er.

+ CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Schütte. © Hans Dieter Schmitz

Nach der Ankündigung von Angela Merkel, nicht mehr für den Parteivorsitz zu kandidieren, haben sich drei potenzielle Nachfolger in Stellung gebracht. Und über die wird auch an der Basis in der Schloss-Stadt heftig diskutiert. Vergangene Woche traf sich die CDU-Fraktion, „und da hat sich schon gezeigt, dass die Menschen sehr bewegt sind“, bestätigt Schütte. Es gebe zwar deutliche Äußerungen, aber kein einheitliches Meinungsbild. „In der Fraktion sind die Stimmen gleichmäßig verteilt, wenngleich Jens Spahn weniger Stimmen bekommt“, berichtet Schütte. Es sei ungemein wichtig, den richtigen Kopf zu finden, der die neue Richtung vorgibt. „Für mich ist das ganz klar eine überlebenswichtige Entscheidung“, sagt der Fraktionsvorsitzende.

Grasemann: Dauerzwist durch Seehofer schadet der Koalition

Die Christdemokraten müssten sich bewerben um das Vertrauen der Wähler und Antworten auf Fragen finden, die den Menschen unter den Nägeln brennen. Und um diese Person zu finden, seien Regionalkonferenzen der richtige Weg. Er selbst habe schon eine Einschätzung, welcher Kandidat geeignet sei, aber er wolle lieber die Regionalkonferenz abwarten.

REGIONALKONFERENZ TEILNEHMER Christian Schütte berichtet, dass meist ein oder zwei Vertreter der Hückeswagener CDU an einer Regionalkonferenz teilnehmen. Dort treffen sich 100 bis 150 Mitglieder. Der Fraktionsvorsitzende rechnet damit, dass fünf bis sieben Konferenzen in NRW stattfinden.

„Denn bei allen drei Kandidaten hat man Vorurteile im Kopf. Dabei sollen wir nicht über die Vorurteile der Vergangenheit reden“, fordert Schütte. Für ihn habe Ministerpräsident Armin Laschet eine gute Figur abgegeben, weil er Inhalte und Konzepte eingefordert habe und keine Diskussion um Personen. „Mein Eindruck ist, dass Kramp-Karrenbauer eher für ein ‚Weiter so’ steht, Merz keine ganz so gehaltvolle Pressekonferenz gegeben hat und Spahn für mutige und moderne Ideen steht, bei denen sich aber die Frage stellt, ob er die Basis dafür hat“, sagt Schütte. Er glaube an eine Entscheidung zwischen Kramp-Karrenbauer und Merz.

Auch die Hückeswagener SPD verfolgt das bundesweite Politikgeschehen mit großem Interesse. „Wir müssen schauen, dass wir wieder Grund unter die Füße bekommen“, sagt Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Grasemann. Und was noch viel wichtiger sei: Er würde Horst Seehofer (CSU) vor die Tür setzen, denn er sei für das desaströse Ansehen der großen Koalition verantwortlich. „Sein Verhalten ist sehr fragwürdig“, kritisiert Grasemann.

Der Dauerzwist habe SPD und CDU schwer geschadet. „Das sind doch Profis, dabei haben sie alle amateurhafte Fehler gemacht“; sagt Grasemann. Und die Basis auch in Hückeswagen müsse damit nun leben. Das Bild nach außen müsse sich dringend verbessern. Die verheerenden Niederlagen für die SPD bei den vergangenen Wahlen träfen direkt ins Mark. „Zwei bis drei Prozent wären ja in Ordnung, aber bei zehn Prozent müssen wir uns einfach fragen, was da schief läuft“, meint der SPD-Fraktionsvorsitzende. Grasemann weiß, dass es für die SPD schwer sein wird, aus dem Tief herauszukommen. „Wir können hier in Hückeswagen alles tun, was möglich ist, aber Berlin überlagert alles“, sagt er.