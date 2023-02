Juze öffnet ab Dienstag wieder

Honorarkräfte ermöglichen Fortsetzung.

Von Markus Schumacher

Gute Nachricht aus dem Rathaus: „Ab Dienstag, 7. Februar, öffnet das Jugendzentrum Hückeswagen wieder seine Türen“, teilte gestern Torsten Kemper von der Stadtverwaltung mit.

Mit einem Übergangsangebot soll es ab dann an drei Tagen in der Woche geöffnet sein. „Dazu kommen die Offenen Samstage, die wie gewohnt jeden zweiten und letzten Samstag im Monat stattfinden und sich an Kinder zwischen 3-12 Jahre richten“, berichtet Kemper.

Zu verdanken sei die Fortsetzung dieses Angebots den engagierten Honorarkräften des Jugendzentrums: „Um die vorübergehende Organisation kümmern sich Andrea Poranzke und Mario Moritz aus der Stadtverwaltung. Das bewährte Team sorgt für einen fast reibungslosen Übergang, bis die vakanten Stellen nachbesetzt sind.“ Kemper betont, dass dadurch nach nur einer Woche Schließung eine schnelle Fortsetzung des Angebots geschaffen werden konnte.

Bürgermeister Dietmar Persian freut sich, dass so schnell eine Lösung gefunden werden konnte: „Das Jugendzentrum ist für die Kinder und Jugendlichen in Hückeswagen ein unverzichtbarer Treffpunkt. Es war mir deswegen auch persönlich ein dringendes Anliegen, dass trotz der schwierigen Wiederbesetzung der Stellen kein Stillstand eintritt. Mein Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und natürlich den Honorarkräften, die diese Übergangslösung ermöglicht haben. Ich bin zuversichtlich, dass wir bald wieder einen Regelbetrieb im Jugendzentrum anbieten können.“

Das Jugendzentrum öffnet nun immer dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 16 bis 21 Uhr sowie jeden zweiten und letzten Samstag eines Monats von 10 bis 17 Uhr.

Los geht es also wieder im Brunsbachtal am kommenden Dienstag ab 16 Uhr. Am 11. Februar startet dann das erste Samstagsangebot nach dem „Comeback“.

Bei Fragen zum Jugendzentrum ist das Team erreichbar unter: info@jugendtreff-hw.de