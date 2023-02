 Just Cash spielt nun mit einem moderneren Sound

Wermelskirchen. Seine Hits sind legendär. Johnny Cash ist legendär. Deshalb freuen sich die Fans auch wieder auf den Auftritt der Tribute-Band Just Cash am Samstag, 25. Februar, 20 Uhr, im Kultur-Haus Zach. Dann hören sie die Musik von Johnny Cash, angefangen bei den Hits der 1950er-Jahre der „Sun-Records-Zeit“ bis hin zu den „American Recordings“ mit Songs wie „Folsom Prison Blues“, „Ghost Riders In The Sky“, „Ring Of Fire“ oder „Jackson“.