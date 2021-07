Junior-Akademie begeistert Stadtchefs

Idee

+ Spendenübergabe im Depot (v.l.): Michael Wolter, Alexandra Kewel (beide UWG), Albrecht Nunn, Karl-Heinz Vossenbrecher, Iris Kausemann, Edgar Klein (3-Städte-Depot). F oto: Wolfgang Weitzdörfer

Bürgermeister Persian, Mans und von Rekowski wollen Verein „3-Städte-Depot“ unterstützen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Vor einigen Wochen ist der Verein „3-Städte-Depot“ mit seiner Idee einer Junior-Akademie für Hückeswagen, Rade und Wipperfürth an die Öffentlichkeit gegangen. Der nächste Schritt sei ein Gespräch mit den Bürgermeistern Dietmar Persian, Michael von Rekowksi und Johannes Mans, sagt der Vereinsvorsitzende Albrecht Nunn. Und die drei Verwaltungschefs zeigen sich von der Idee sehr angetan.

„Ich kenne den Verein schon länger, und ich finde den Gedanken einer Junior-Akademie sehr begrüßenswert“, sagt Johannes Mans aus Radevormwald.

Die Stadt werde nach Partnern suchen. Den Grundgedanken findet auch Hückeswagens Bürgermeister richtig: „Wenn wir mehr Kinder und Jugendliche für Technik und Naturwissenschaften begeistern, schaffen wir die Grundlagen für die Ingenieure und Handwerker von Morgen“, sagt Persian. Der nächste Schritt sei aus seiner Sicht, mit Unternehmen vor Ort und dem Berufskolleg zu überlegen, wie der richtige Weg aussehen könne. „Das wollen wir Bürgermeister mit unseren Kontakten gerne unterstützen“, sagt Persian.

Wipperfürths Bürgermeister Michael von Rekowski betont die Bedeutung des „3-Städte-Depots“: „Das ist eine hervorragende Einrichtung, man wird direkt von der analogen Technik eingefangen.“ Daher habe ihn die Idee direkt angesprochen.

Fraktionen sollen nach und nach informiert werden

Michael von Rekowski kündigt an, dass im Rahmen der Regionale 2025 ein Gesprächstermin anstehe, in dem es um die Junior-Akademie gehe. Außerdem wolle er die Idee beim Wipperfürther Unternehmernetzwerk vorstellen. „Der erste Schritt ist richtig gewesen. Jetzt geht es darum, in den Prozess zu kommen. Aber die Grundlagen sind vorhanden“, sagt von Rekowski.

Neben den Bürgermeistern wolle er auch die Fraktionen in Hückeswagen über die Idee informieren, sagt Nunn. Mit der UWG-Fraktion traf sich der Vorstand im Depot – auch dort stieß die Junior-Akademie auf Begeisterung. „Das ist ein Konzept, das es so in unserer Region nicht gibt“, sagte der Fraktionsvorsitzende Michael Wolter. Es sei ein langer Weg, der aber für die Städteregion ein „echtes Alleinstellungsmerkmal“ bringe, sagt er. Aus diesem Grunde habe der UWG-Vorstand beschlossen, als Fraktion dem Verein beizutreten. „Außerdem wollen wir das Projekt mit einer Spende von 500 Euro unterstützen“, sagte Wolter. Nach und nach will der 3-Städte-Depot-Vorstand auch die weiteren Fraktionen informieren.