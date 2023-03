Jungen lernen Basketball zu spielen

Erstes Schnuppertraining der neuen Basketball-Gruppe beim TV Herbeck mit (v.l.): Marcel Krauskopf, Philipp Paas, Noel Hita Garcia, Maxim Benzler, Lasse Niedrau und Maximilian Klein. Trainiert wird ab sofort immer freitags in der Turnhalle Bredderstraße.

TV Herbeck und Radevormwalder TV haben eine neue Gruppe für Jungen von 11 bis 13 Jahren.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. „Handball ist viel erfolgreicher hier, aber trotzdem gibt es bei uns im TV Herbeck schon seit einiger Zeit eine gemeinsame Erwachsenengruppe mit dem Radevormwalder TV im Basketball“, sagt Maximilian Klein. Er selbst spielt dort – kümmert sich aber jetzt mit Marcel Krauskopf um den Nachwuchs. „Anfang Februar sind wir mit einem U8-Angebot im Basketball gestartet, das war auch erfolgreich“, sagt Klein. Seit vergangenen Freitag gibt es nun ein weiteres Angebot für die Jugend – für Jungen von elf bis 13 Jahren. „In dieser Altersgruppe können Jungen und Mädchen nicht mehr vernünftig zusammen trainieren, weil die Unterschiede in Größe und Kraft dann zu deutlich werden“, sagt Klein.

Vor 18 Jahren kamen auch vier Jungs zum ersten Training

Freitagabend war der Auftakt für die neue U14-Gruppe in der Turnhalle Bredderstraße. Klein und Krauskopf hatten auf Anmeldungen verzichtet. „Mal sehen, wie viele Jungs zum ersten Training kommen“, sagte Klein. Tatsächlich kamen vier Jungen herein, die sich dann auch sofort einen der am Hallenrand liegenden Bälle nahmen und anfingen, ein paar Körbe zu werfen.

„Als ich mit meinem Bruder vor 18 Jahren mit dem Basketballspielen beim TV Herbeck angefangen habe, waren wir beim ersten Training auch zu viert“, sagte Klein – möglicherweise ein gutes Zeichen, wenn man bedenkt, dass die Herrenmannschaft in den vergangenen zehn Jahren erfolgreich gespielt hat. „Wir waren acht Jahre in Folge in der Bezirksliga, im vergangenen Jahr sind wir aber leider abgestiegen“, sagte Klein.

Davon sind die Jungs, die Basketball jetzt vielleicht im Verein erlernen wollen – denn natürlich sind erste Termine als Schnuppertermine gedacht –, zwar noch ein gutes Stück entfernt. Aber den beiden Trainern gefiel, was die vier Jugendlichen da vorm Korb zeigten. „Da ist Potential vorhanden. Ich war gespannt, was wir hier heute zu sehen bekommen“, sagte Krauskopf begeistert. „Aber das sieht schon richtig gut aus“

Er selbst habe vor zehn oder elf Jahren bereits schon einmal eine Jugendmannschaft trainiert. Dennoch werde es heute mit absoluten Basics losgehen, sagte Klein. „Wir haben explizit gesagt, dass kein Vorwissen nötig ist, dass wirklich jeder kommen kann. Und wir haben auch darauf gehofft, dass die erfolgreiche Basketball-EM im Vorjahr in Deutschland einen positiven Effekt gehabt haben könnte – und auch deswegen der eine oder andere hier vorbeischaut“, sagte Klein.

Der zwölfjährige Noel ist auch zum ersten Training gekommen. Er hat schon erste Erfahrungen mit Basketball gesammelt. „Ich habe immer wieder mal mit Freunden in der Schule ein wenig Basketball gespielt – möchte es jetzt aber richtig lernen“, sagte er. Das Korbwerfen falle ihm dabei leichter als das Dribbeln und die Ballbeherrschung. „Das muss ich noch üben, aber ich habe schon richtig Lust darauf, jetzt hier im Verein gemeinsam zu trainieren“, sagte der Zwölfjährige. Er selbst sei noch nicht Mitglied im TV Herbeck. Das sei aber auch für den Anfang kein Problem, sagt Klein. „Irgendwann, wenn die Jungs dann dabeibleiben wollen, müssen wir da natürlich was machen. Aber zu Beginn ist das auch für Nicht-Vereinsmitglieder möglich. Im Grunde braucht man zu Beginn eigentlich nur Motivation, Sportkleidung und Hallenschuhe.“ Wobei die Motivation das Wichtigste sei. „Denn dann geht natürlich alles viel leichter“, sagte Klein .

Training

Kinder: Das Basketballtraining für Jungen und Mädchen von sechs bis acht Jahren findet in der Halle 1 an der Hermannstraße statt, donnerstags von 16 bis 17 Uhr.

Jugend: Die Jugendlichen treffen sich in der Turnhalle Bredderstraße freitags von 18 bis 19.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig, aber Sportkleidung und Hallenschuhe sollten die Jungen im Alter von elf bis 13 Jahren mitbringen.

