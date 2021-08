Junge Geiger besiegen die Aufregung

Konzert

Musikschüler spielten im Kultur-Haus Zach vor ihren Eltern, Geschwistern und Verwandten.

Von Heike Karsten

Die Geigenschüler der Musikschullehrerinnen Agnes Bickelhaupt und Annika Ehl bekamen im Kultur-Haus Zach die Gelegenheit, ihren Eltern, Geschwistern und Verwandten zu zeigen, was sie im Unterricht bereits gelernt haben. Für die zwölf Schüler zwischen 9 und 15 Jahren war das eine ungewohnte Situation, die viel Mut erforderte.

Dennoch gaben sie alle ihr Bestes und spielten auch dann weiter, wenn die Finger einmal nicht den richtigen Ton treffen wollten oder sich eine Saite des Instruments verstimmt hatte. Das Programm bestand aus Weihnachtsliedern, angefangen vom traditionellen „Alle Jahre wieder“ bis zum jazzigen „Jingle Bells“.

Am Notenständer hingen Nikolausmützen mit den Namen der Musikschüler. „Wir losen heute die Reihenfolge aus“, erklärten die Violinlehrerinnen. Den Anfang machte Merle (11) mit „Morgen kommt der Weihnachtsmann“. Es war ihr erstes Geigenvorspiel nach nur vier Wochen Unterricht.

Tom, Noah und Flora (alle 9) haben die Geige beim Instrumenten-Karussell – eine Musik-AG an den örtlichen Grundschulen in Kooperation mit der Musikschule – kennen und lieben gelernt. „Ich mag das Instrument, weil es so schön quietschig ist“, sagte Tom mit schelmischem Grinsen.

Für Musikschullehrerin Annika Ehl war das Vorspiel ein Abschied

Unter den rund 50 Zuschauern waren überwiegend die stolzen Verwandten der jungen Nachwuchsgeiger. „Es geht einem natürlich besonders nah, wenn es der eigene Enkel ist, der spielt“, sagte der Großvater des 15-jährigen Michel, nach dessen hochkonzentriertem Vorspiel des „Jazzy Jingle Bells“ mit CD-Begleitung.

Besonders für die jüngeren Kinder ist es oft schwer, die genaue Position der Finger auf den Saiten zu finden und herauszuhören, ob der Ton sauber klingt. „Die Aufregung beim Vorspiel kommt noch hinzu“, sagte Annika Ehl.

Für die Geigenlehrerin der Musikschule war das Vorspiel am Dienstag gleichzeitig ein Abschied. Sie wird nach acht Jahren die Musikschule Hückeswagen verlassen und nach Bayern ziehen.

Für ihre Kollegin Agnes Bickelhaupt, die erst seit September an der Musikschule Hückeswagen unterrichtet, war es der erste öffentliche Auftritt ihrer Schüler. „Für mich war es ein sehr schöner Einstand“, sagte die 22-jährige Instrumentalpädagogik-Studentin.