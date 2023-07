Jugendpflege-Förderverein wird schon 25 Jahre alt

Hückeswagen. Im Oktober 1998 war der Verein der Freunde und Förderer der städtischen Jugendpflege Hückeswagen gegründet worden, der die Arbeit der frisch eingestellten Stadtjugendpflegerin Irmgard Breker (später Vogel) finanziell unterstützen wollte. Das ist fast ein Vierteljahrhundert her, und daher wird am heutigen Freitag, 28. Juli, mit einem Sommerfest am und im Jugendzentrum das 25-jährige Bestehen gefeiert.