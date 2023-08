Jugendfeuerwehr ist für alle Lagen gewappnet

Familienfest zum 50-jährigen Bestehen: Nachwuchs zeigt bei Demonstrationen eindrucksvolle Fähigkeiten.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen.Kaum war der offizielle Teil des Jubiläums der Jugendfeuerwehr vorbei, übernahmen die Jugendlichen das Regiment auf dem Hof der Freiwilligen Feuerwehr an der Bachstraße. Am Sonntagmittag ab 13 Uhr füllte sich der Hof mit Familien und anderen Interessierten, um 50 Jahre Jugendfeuerwehr in Hückeswagen mit einem bunten Familienfest zu feiern. Schon von weitem konnte man den Grill und die Pommesfritteuse riechen, die Sonne war herausgekommen und strahlte auf die zahlreichen rot-weißen Feuerwehr-Fahrzeuge und überall konnte man zufriedene und gespannte Gesichter der Besucher sehen.

Gespannt deswegen, weil so ein Tag der offenen Tür natürlich immer auch Zeit und Gelegenheit bietet, um sich und sein Tagewerk ausgiebig zu präsentieren. Und so dauerte es auch nur eine knappe halbe Stunde, ehe die erste Übung gezeigt wurde. Die Jugendfeuerwehr fuhr im Löschfahrzeug der Löschgruppe Holte zunächst vom Hof, um wenige Augenblicke später mit Blaulicht und Sirene wieder auf dem Hof einzufahren. Angenommen, so kommentierte der stellvertretende Leiter der Jugendfeuerwehr, sei eine Brandlage im hinteren Bereich der Wache. Nach einer kurzen Einsatzbesprechung rollten die Jugendlichen die Schläuche aus, öffneten flugs die Hydrantendeckel und wenige Momente später kam das Wasser im großen Strahl aus drei Schläuchen gespritzt.

Keine Frage, so wünschte man sich das, wenn es wirklich einmal brennen sollte. Es habe alles einwandfrei geklappt, sagte dann auch Marie Bonkowski, eine der Betreuerinnen in der Jugendfeuerwehr. „Die Jugendlichen haben das super gemacht, jetzt muss der Gruppenführer noch bestätigen, dass das Feuer gelöscht ist – und dann ist der Einsatz vorbei“, sagte sie zufrieden. Man habe die Einsatzlage vorher auch extra noch mal geübt. „Und am Vormittag waren sie dann aber doch einigermaßen aufgeregt“, sagte die Betreuerin lachend.

Auch die Feuerlöwen sind dabei

Über den Nachmittag verteilt fanden noch weitere Übungen statt, bei denen ebenfalls die diversen Standardlagen im Brandeinsatz gezeigt wurden. Wenig später, das Wasser war noch nicht ganz getrocknet, machten sich dann auch die Feuerlöwen, die Kinderfeuerwehr, bereit, um zu zeigen, dass auch sie schon eine Menge gelernt hatten.

Im Vordergrund stand das Familienfest. „Ein Fest für Kinder – organisiert von Kindern“, sagte auch Thomas Lemmen, der Leiter der Jugendfeuerwehr: „Die Kinder und Jugendlichen haben alles organisiert und aufgebaut. Ich bin sehr froh darüber, dass heute so viele Leute – durchaus auch außerhalb der Feuerwehrfamilie – schon so früh am Nachmittag gekommen sind.“ Gerade habe er noch ein Super-8-Band mit Aufnahmen aus dem Gründungsjahr der Jugendfeuerwehr geschenkt bekommen. „Jetzt müssen wir nur noch jemanden finden, der uns das digitalisieren kann“, sagte er schmunzelnd.

In der Wagenhalle war der Andrang beim Kinderschminken groß, es gab Kaffee und Kuchen sowie genügend Sitzgelegenheiten für die Erwachsenen, während die Kinder sich auf dem Hof vergnügten. Etwa, indem sie das „Feuer“ in einem „Holzhaus“ aus Spanplatten mit Wasser aus einer Handpumpe löschten. Der Nachmittag dürfte beim einigen Kindern sicherlich die Lust geweckt haben, auch zur Feuerwehr zu gehen. Aktuell seien die 30 Plätze in der Jugendfeuerwehr zwar besetzt, es lohne sich aber dennoch, sich anzumelden, wenn man Interesse an der Mitarbeit habe. Marie Bonkowski: „Man kann drei Probedienste mitmachen und sich dann entscheiden, ob man auf die Warteliste will“, sagte sie: „Es kann dann natürlich schon ein wenig dauern, aber in der Regel wird man doch auch relativ schnell aufgenommen.“