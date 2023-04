Jugend des SC 08 besucht die Partnerstadt

Austausch mit der französischen Stadt Châteaubriant.

Radevormwald. In der zweiten Woche der Osterferien haben 34 Kinder und Jugendliche und elf Betreuer des SC 08 Radevormwald einen Austausch mit der französischen Partnerstadt Châteaubriant durchgeführt. Bereits auf der Hinfahrt wartete der erste Höhepunkt auf die Teilnehmer im Alter zwischen elf und 16 Jahren, denn gemeinsam konnten sie den Eiffelturm bei Nacht betrachten.

Nach der Ankunft und einem gemeinsamen Frühstück im Vereinsheim der Voltigeurs aus Châteaubriant verausgabten sich die Teilnehmer bei Freundschaftsspielen und Bewegungsspielen zur Sprachanimation. „Auch für die folgenden Tage hatte das französische Austauschteam ein abwechslungsreiches und spannendes Programm vorbereitet“, berichtet Joel Schneider vom SC 08.

Neben einem Tagesausflug zur Hafenstadt Saint-Malo wurde auch die Werft und das U-Boot-Museum in Saint-Nazaire besucht. Bei dieser Gelegenheit wagten auch einige mutige Teilnehme und Betreuer bei eisigen Wassertemperaturen den Sprung in den Atlantik.

Auch der Besuch eines Indoorspieleparks, in dem die Kinder und Jugendlichen neben Fußball auch Darts, Billard, Kicker, Flipper, Pétange und Squash spielen konnte, zählte zweifelsohne zu einem der Höhepunkte des Jugendaustausch, meinte Schneider.

Empfang beim Bürgermeister

Am Mittwoch stand neben einem Fußballturnier auch der Empfang beim Bürgermeister der Partnerstadt auf dem Programm. Besonders wichtig und einprägsam für alle war an diesem Tag auch der Besuch der Gedenkstätte „La Sablière“, bei der an die Verbrechen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg erinnert wird – „und den Teilnehmern nahegebracht wurde, wie wichtig die heutige deutsch-französische Freundschaft für den Erhalt des Friedens ist“, berichtet Schneider.

Nach der dreijährigen Corona-Zwangspause war der 27. Austausch zwischen den Voltigeurs und dem SC 08 ein großer Erfolg. 2024 steht der Gegenbesuch der französischen Freunde in Radevormwald an. Wer Interesse hat, den Austausch zu unterstützen, kann sich gerne beim Austauschteam des SC 08 Radevormwald melden unter Tel. (0157) 39382970. rue