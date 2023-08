Jubelkonfirmation bei Kaiserwetter

Gemeinde Remlingrade-Dahlerau.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Der Posaunenchor ließ ein strahlendes Lied erklingen, als die zwölf Jubelkonfirmanden gefolgt vom Presbyterium am Sonntagmorgen in die Kirche Keilbeck einzogen. Es waren Frauen und Männer unterschiedlicher Jahrgänge, die der Einladung gefolgt waren, sich gemeinsam an ihre Konfirmation zu erinnern – die in einem Fall sogar schon kaum zu glaubende 80 Jahre zurücklag.

Weitere elf Frauen und Männer hatten ihre Konfirmationen in den Jahren 1953, 1963 und 1973 in der Kirche Keilbeck bekommen. Das sonnige Wetter am Sonntagmorgen begünstigte die Feier. Die Evangelische Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau hatte das Bürgerzentrum Wupper festlich hergerichtet.

Zuvor allerdings ging es darum, im Gottesdienst, den nicht nur der Posaunenchor, sondern auch Sängerinnen und Sänger musikalisch begleiteten, Danke zu sagen und zurückzublicken. Da die Kirchengemeinde aktuell keinen festen Pfarrer hat, wurde der Gottesdienst vom Pfarrer im Ruhestand Michael Parpat zelebriert, der vor einigen Jahren ins Gebiet der Gemeinde gezogen ist und regelmäßig Gottesdienste übernimmt. „Eigentlich könnte ich mich direkt in die Reihe der Jubelkonfirmanden einreihen“, kommentierte der Geistliche – schließlich sei er selber vor 60 Jahren konfirmiert worden. „Allerdings in St. Josef in Düsseldorf“, ergänzte er. An den Konfirmandenunterricht habe er nicht die beste Erinnerung, gestand er freimütig. „Das war ein nicht unerheblicher Druck, jede Woche Frontalunterricht und die Möglichkeit, über den Stoff abgefragt zu werden. Am Schluss stand eine Prüfung in der Kirche“, sagte er.

Allerdings sei es danach deutlich schöner weitergegangen. „Es gab viele Angebote für uns Jugendliche, vor allem die Freizeiten und Zeltlager sowie ein Jugendaustausch mit Frankreich“, sagte er. Daraus seien Freundschaften entstanden, die teilweise bis heute hielten.

Der Pfarrer wünschte den Jubelkonfirmanden, dass sie – symbolisch gesprochen – ein Licht sein könnten, wenn es im Haus dunkel werde. Er ergänzte noch: „Ihr seid das Licht der Welt, ihr gehört zu Christus – lebt also als Kinder des Lichts. Wie wunderbar wäre es, wenn auch für Sie dieses Bild prägend gewesen ist.“